Tria: accordo per avvio flat tax e reddito cittadinanza

Il governo ha raggiunto un accordo per avviare flat tax (COS'È E COME FUNZIONA) e reddito di cittadinanza. È quanto ha annunciato il ministro dell’Economia Giovanni Tria, che ha espresso soddisfazione per il vertice di stamattina, in cui sono state discusse le misure da presentare con la prossima legge di bilancio. Secondo una nota del ministero, “le linee del quadro programmatico confermano la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l'avvio delle riforme contenute nel programma di governo” (IL METODO TRIA).

Il vertice di governo

Il vertice di governo, durato due ore, è stato dedicato a un primo esame della prossima legge di bilancio. Presenti il premier Giuseppe Conte, il vicepremier e ministro dello Sviluppo e del Lavoro Luigi Di Maio, il sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, quello degli Affari Europei Paolo Savona e quello degli Esteri, Enzo Moavero.