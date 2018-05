Tajani: con M5s niente in comune

"Spero che non si vada a votare a luglio. Ve le immaginate le ricadute sull'affluenza? Si rischia un voto falsato". Lo dice, intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani che auspica un centrodestra unito: "Sono convinto che esista ancora. I Cinquestelle non sono il centrodestra. Noi siamo garantisti e loro no, noi siamo liberali e loro no, noi abbiamo una visione politica e loro un'altra. Chiunque si allea con M5s non è di centrodestra. Mi auguro che Salvini capisca che il centrodestra, con Di Maio e Di Battista, non ha nulla a che vedere". Infine sull'ipotesi di un Fronte repubblicano con il Pd: "Al momento non è all'ordine del giorno".