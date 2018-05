Governo, Di Maio: voteremo no a Cottarelli. Esecutivo politico o voto

Il Movimento 5 stelle voterà contro un eventuale governo tecnico guidato da Carlo Cottarelli. Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti che gli chiedevano se il Movimento si asterrà o voterà contro in sede di voto di fiducia. Dopo aver fatto marcia indietro sull'avvio della procedura di impeachment verso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il capo politico del M5s si è espresso a favore di un "governo politico" o, in caso contrario, a favore di un "ritorno al voto". Nel pomeriggio Di Maio si è recato al Quirinale per un incontro informale con Mattarella. Il leader della Lega Matteo Salvini, chiude a un'ipotesi governo politico e invoca il "voto subito, ma non a luglio". Sembra quindi tramontare - almeno dal punto di vista leghista - la possibilità di una riapertura del tavolo M5s-Lega, con Salvini che ribadisce: "Di Maio riapre? A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato" (GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

Si delineano adesso tre possibili scenari: un governo neutrale guidato da Carlo Cottarelli (CHI È), un governo politico sostenuto da M5s, Lega e Fratelli d'Italia con Di Maio che spinge per un ritorno di un esecutivo guidato da Giuseppe Conte e nuove elezioni con l'incertezza della data.

"Al voto da soli, non ci alleiamo con la Lega"



Di Maio ha negato che, in caso di eventuali elezioni anticipate, il M5s si possa alleare con la Lega: "Non abbiamo fatto una alleanza e non stiamo facendo un'alleanza. Abbiamo portato avanti un contratto di governo in cui abbiamo messo i punti sui quali eravamo d'accordo". "Il M5s alle elezioni è sempre andato da solo, noi e la Lega siamo forze politiche alternative", ha concluso Di Maio.

