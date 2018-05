Governo, Salvini: "Al voto il prima possibile ma non a fine luglio"

"Ci è stato detto no perché a qualcuno a Milano, Bruxelles, Berlino non stiamo simpatici. Io ribadisco che all’Italia ci pensano gli italiani. Chi ha disfatto, e lo dico con tutto il rispetto possibile per il presidente Mattarella, ci spieghi come si esce da questa situazione. Noi di più non possiamo fare". Matteo Salvini torna a parlare del mancato governo M5s-Lega e lo fa da Pisa dove si trova per la campagna elettorale in vista delle amministrative previste il 10 giugno. Non solo. Salvini torna anche sul presidente della Repubblica e il suo "no" al ministro designato Savona, sullo scontro con Bruxelles, sulle alleanze elettorali e le prossime elezioni. GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

"Voto prima possibile ma non il 29 luglio"

Salvini è intervenuto sull’ipotesi di un voto il prossimo 29 luglio: "Spero di no per gli italiani perché a fine luglio c’è gente che lavora, ci sono gli stagionali e i nonni via con i nipotini. Però prima si vota meglio è, perché bisogna uscire da questo pantano, questa confusione in cui qualcuno ci ha portato. "Questo è il mio appello : Sergio Mattarella ci dia la data del voto e gli italiani faranno giustizia su quello che è successo".

"Di Maio riapre? Non siamo al mercato"

Sulle possibili alleanze e coalizioni elettorali per le prossime votazioni, Salvini chiarisce: "Andremo al voto con chi sostiene il nostro programma di cambiamento, non guardo nomi e cognomi ma alle cose da fare. È chiaro che se non cambiano alcune regole europee per l’Italia è finita, quindi in maniera responsabile e democratica e prudente, chi vuole andare al governo con la Lega deve impegnarsi a cambiare alcune regole altrimenti è la fine. Chi dice che Bruxelles ha sempre ragione non può essere nostro alleato. La riapertura di Di Maio? Non siamo al mercato ed è anche una questione di dignità. Abbiamo provato a fare un governo con il centrodestra e poi con i cinque stelle ci hanno sempre detto no. Non svendiamo l'Italia. Leggo anche importanti commentatori che sui giornali mi chiedono di fare un gesto nobile chiedendo aiuto al Pd e allora voglio dire chiaro e tondo che noi non faremo mai un governo con Renzi e con il Pd", ha concluso.

"L’Italia non è un Paese servo di nessuno"

Parlando con i giornalisti nella città toscana, Salvini ha ribadito il suo pensiero sul ruolo dell’Italia in Europa e ha parlato dell’ipotesi che si riformi un governo M5s-Lega, anche dopo l’incontro formale tra Cottarelli e Mattarella: "Abbiamo rinunciato a posti, poltrone e ministeri per mantenere la parola data agli italiani, ci hanno detto no, no, no adesso spieghi Mattarella agli italiani come se ne esce. Ipotesi gialloverde esclusa? Ci abbiamo lavorato un mese, ci hanno detto che un ministro non andava bene, che deve stare simpatico alla Merkel, a Macron e ai commissari europei. L’Italia non è un Paese servo, schiavo di nessuno. Dobbiamo essere liberi di riprendere in mano le nostre aziende, le nostre case, le nostre scuole e la nostra economia. I tedeschi si facciano gli affari dei tedeschi e i francesi quelli dei francesi ma agli italiani ci pensiamo noi".

"Chiederemo l’elezione del presidente della Repubblica"

La Lega "domenica sarà in tutte le piazze italiane per chiedere l'elezione diretta del presidente della Repubblica, tanto fa quello che vuole lo stesso e allora tanto vale che lo eleggano i cittadini", ha detto infine Salvini annunciando una raccolta di firme per presentare una legge di iniziativa popolare.

