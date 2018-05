Governo, Giuseppe Conte ha rimesso il mandato. LA DIRETTA

Salvini: Qualcuno ha detto "no", ora al voto

"Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai piu' servi di nessuno, l'Italia non e' una colonia. A questo punto, con l'onesta', la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!". Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini dopo che Giuseppe Conte ha rimesso l'incarico di formare il nuovo governo.