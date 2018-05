Di Maio: insulti a Mattarella? Da cretini

Gli insulti e le minacce a Mattarella? "Sono fatte da qualche cretino". Lo ha detto nella serata di lunedì Luigi Di Maio, intervenendo a Porta a Porta. "Io non insulto, la mia è una delusione istituzionale". Sul caso di Paolo Savona al Mef Di Maio ha detto che, come alternativa, Giancarlo Giorgetti "non era disponibile perché non si sentiva in grado di rappresentare l'Italia ai tavoli economici del Bruxelles". Ma, attacca, Mattarella nel dire no a Savona "non ha rispettato la Costituzione".