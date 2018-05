Di Maio a Napoli: "Ipotesi impeachment non è più sul tavolo"

"Per quanto riguarda l'impeachment prendo atto che Salvini non lo vuole fare e ne risponderà lui come cuor di leone, ma purtroppo non è più sul tavolo perché Salvini non lo vuole fare e ci vuole la maggioranza". Lo ha detto capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio al suo arrivo a Napoli per un appuntamento in piazza rispondendo ai cronisti. (CAOS GOVERNO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

"Pronti a collaborare con il Colle"

"Spero che si vada alle elezioni il prima possibile, ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente della Repubblica Mattarella per uscire a risolvere quella che è l'attuale crisi che stiamo vivendo", ha aggiunto Di Maio.

"Ci è stato impedito di governare"

"Cottarelli si candidi prima, prenda voti e poi vediamo" ha poi proseguito parlando del premier incaricato. "C'è stato impedito di governare. Il contratto di governo è la vera ragione per cui non si è voluti farci partire perché in quel contratto c'era il taglio dei vitalizi, c'era l'abolizione della Fornero, c'era la fine dei manager della sanità nominati dalla politica".