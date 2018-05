I mercati e il voto degli italiani, bufera su commissario Ue Oettinger

"I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto". La frase attribuita al Commissario Ue Gunther Oettinger dal giornalsta Bernd Riegert è stata rettificata poco dopo dallo stesso Riegert e dall'emittente DW. Nel frattempo, però, la dichiarazione aveva sollevato polemiche molto dure. (LO SPECIALE).

La frase incriminata

La frase del Commissario in realtà è la seguente: "Le mie preoccupazioni e attese sono che le prossime settimane mostreranno che i mercati, i bond governativi e l'economia italiana potrebbero essere così profondamente influenzati, da fare da monito agli elettori, di non votare per i populisti di destra e sinistra". Il capo della comunicazione di Deutsche Welle, Christoph Jumpelt, ha chiarito all'ANSA come sia stato possibile l'errore: "Il nostro redattore purtroppo nel suo tweet non ha separato in modo chiaro la propria valutazione dalla citazione. Di questo ci scusiamo. Questo è stato corretto col tweet successivo", afferma Jumpelt.

Le reazioni politiche: "In Europa senza vergogna"

Intanto si sono scatenate dure polemiche politiche, a cominciare da Matteo Salvini, della Lega, che su Twitter scrive: "Pazzesco, in Europa sono senza vergogna". Salvini in diretta Fb ha chiesto le dimissioni di "chi insulta il mio popolo". Secondo il capo politico dei 5 stelle, Luigi Di Maio, "ci trattano come una colonia estiva dove fare le vacanze, è assurdo". "Quante altre provocazioni e prevaricazioni dobbiamo subire?", si chiede invece Carlo Sibilia, deputato 5 stelle. Sulla stessa linea Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia: "Le minacce di Oettinger non ci fanno paura: gli italiani insegneranno ai tecnocrati di Bruxelles e ai signori dello spread che cosa è la democrazia. L'Italia è una nazione sovrana: i ricatti dei cravattari non ci spaventano e spazzeremo via chi ci vorrebbe in ginocchio".

Critiche anche da Pd e Leu

Le critiche arrivano anche da sinistra. Carlo Calenda, ministro allo sviluppo economico uscente, del Pd, chiede le dimissioni di Oettinger o la smentita: "Il Presidente Juncker faccia tacere il Commissario Oettinger e gli altri Commissari che regolarmente intervengono a sproposito nel dibattito politico italiano causando danni all'Unione Europea e a chi in Italia è impegnato a difendere la nostra appartenenza all'Europa. Queste intrusioni sono intollerabili. Oettinger si scusi con i cittadini italiani o si dimetta". Gli fa eco Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali: "Se le parole di Gunther Oettinger, commissario europeo al bilancio, sono vere siamo di fronte a un fatto di gravità inaudita".

Tusk (Ue): "Rispetto per gli elettori"

Anche il presidente della Commissione europea Jean Clause Juncker, tramite il suo portavoce, è intervenuto per prendere le distanze dalle dichiarazioni. "Juncker è stato informato di questo commento sconsiderato, e mi ha chiesto di chiarire la posizione ufficiale della Commissione: compete agli italiani e soltanto a loro decidere sul futuro del loro paese, a nessun altro". Chiede rispetto per gli italiani il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk: "Il mio appello a tutte le istituzioni europee: per favore rispettate gli elettori: siamo qui per servirli, non per far loro lezioni".

Data ultima modifica 29 maggio 2018 ore 16:30