Nel caos della crisi per la formazione dell'esecutivo, a ormai tre mesi dal voto del 4 marzo, va in scena in un ultimo estremo tentativo di arrivare la formazione di un governo Lega-5 Stelle ( CREA LA TUA MAGGIORANZA CON IL SIMULATORE . Il leader del Carroccio Matteo Salvini valuta in queste ore la proposta di Di Maio per un governo guidato da Giuseppe Conte con Paolo Savona ( CHI È ) non all'Economia. "Strana questa richiesta di spostamenti, valutiamo quanto possa essere utile agli italiani, la porta non l'ho mai chiusa", afferma il leader della Lega che oggi sarà in tour in Lombardia. Il presidente Mattarella concede altro tempo e intanto resta in stand-by l'ipotesi di un governo neutrale guidato da Carlo Cottarelli ( CHI È ).