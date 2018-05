Ministri governo M5s-Lega, ecco la probabile lista: LA SQUADRA

Multa per panna gratis, Finanza smentisce il gelataio

La sanzione è stata comminata per mancato scontrino. Lo precisa la Gdf di Torino, che corregge la versione data via social dal titolare del negozio in via Belgio: sosteneva di essere stato multato per non aver incluso nello scontrino 50 centesimi di guarnizione