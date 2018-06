Governo M5S - Lega oggi al via, premier Conte giura alle 16. DIRETTA

Nasce il governo di Movimento Cinque Stelle e Lega. Il nuovo esecutivo guidato da Giuseppe Conte giurerà oggi alle 16. A quasi tre mesi dalle elezioni e a un passo dal ritorno alle urne. Luigi Di Maio Matteo Salvini , che saranno ministri e vicepremier, siglano l'accordo al termine di un lungo faccia a faccia alla Camera. A sbloccare l'impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l'Economia: avrà la delega alle Politiche europee ( SCHEDA ). Giovanni Tria ministro dell'Economia ( SCHEDA ).

Conte e i ministri giureranno alle 16

"Si è concluso un complesso itinerario", chiosa il capo dello Stato, che il primo giugno alle 16 riceverà al Colle il nuovo presidente del Consiglio e la squadra dei diciotto ministri, tra cui cinque donne, per il giuramento.

Lunedì e martedì la fiducia

Nasce un governo politico, dunque. Un governo giallo-verde. Con Di Maio e Salvini vicepremier. E due professori, Conte e Tria ( SCHEDA ), a Palazzo Chigi e via XX Settembre. Nascerà ufficialmente, all'inizio della prossima settimana, con il voto di fiducia in Parlamento di M5s e Lega ( LA LISTA DEI MINISTRI FOTO ). Dice "No" Forza Italia, che annuncia "battaglia per i cittadini". E annunciano un'opposizione dura Partito democratico e Liberi e uguali: "Costruiremo l'alternativa - dice Maurizio Martina - al governo populista e di destra che ha un programma pericoloso, antieuropeo e iniquo".

Fratelli d'Italia, che era disponibile al "Si'" alla fiducia, sceglie la linea dell'astensione. "Per patriottismo - dichiara Giorgia Meloni - diamo una mano perché l'Italia è sotto attacco e non ci possiamo permettere il voto a luglio". E' questo un passaggio chiave per la nascita del governo: M5s era infatti contrario a dare ministeri al partito di Meloni e solo lo stop di Salvini all'alleata sblocca l'intesa, nella lunga trattativa finale tra M5s e Lega.