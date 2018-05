Luigi Di Maio, il leader M5S è il nuovo ministro del Lavoro

Da giovanissimo vicepresidente della Camera - a 25 anni - a vicepremier “baby” (carica che condivide con il leader della Lega Matteo Salvini) e ministro del Lavoro-Welfare, a 31 anni, del governo giallo-verde di Giuseppe Conte (LA LISTA DEI MINISTRI). Luigi Di Maio, leader del M5s, macina record da predestinato della politica e, pur avendo rinunciato al sogno di fare il presidente del Consiglio è uno dei cardini del nuovo governo.

Dal Parlamento al governo in cinque anni

Napoletano, famiglia residente a Pomigliano d'Arco, un tempo città della Fiat, ma nato ad Avellino il 6 luglio 1986, il capo politico del M5s (carica di fatto creata per lui) ha preso la guida del Movimento a settembre del 2017, dopo alcuni anni da dioscuro pentastellato con Alessandro Di Battista. Quasi due rockstar, anche sui social. Mentre Di Battista interpreta l'ala movimentista e barricadera, Di Maio è l'istituzionale, sempre in completo scuro e cravatta, capelli dal taglio perfetto. Figlio di un dirigente del Msi e di An, dedito alla politica fin dai tempi della scuola - liceo classico - poi iscritto a Ingegneria e a Giurisprudenza, senza laurearsi, Di Maio ha lavorato come steward allo stadio del Napoli e come webmaster. Giornalista pubblicista, nel 2007 apre il meetup M5S di Pomigliano e inizia un'ascesa che lo porta in Parlamento nel 2013 e oggi al governo. Tra i momenti difficili per Di Maio l'affaire della mail che lo avvisava dell'indagine giudiziaria sull'assessore Paola Muraro della giunta Raggi a Roma, da lui sottovalutata e per la quale chiese pubblicamente scusa.

