Elisabetta Trenta, chi è il ministro della Difesa

Elisabetta Trenta guiderà il ministero della Difesa (Al via governo M5s-Lega). Laureata nel 1994 alla Sapienza di Roma in Scienze Politiche con indirizzo economico, ha conseguito due master, uno in 'International Development' alla Stoa - Scuola di Management (1996), l'altro in 'Intelligence and Security' all'Università di Malta Link Campus (2008). Tra l'ottobre 2005 e luglio 2006 è stata consigliere politico della Farnesina in Iraq, mentre nel 2009 per cinque mesi è stata richiamata in servizio come capitano della riserva internazionale nell'ambito della missione Unifil in Libano. Sempre in Libano ha seguito diversi progetti tra il 2009 e il 2012, mentre è ancora in corso il progetto nato nel 2012 per il reintegro di ex combattenti libici come agenti di sicurezza per le aree archeologiche di Cirene, Sabratha e Leptis Magna, da lei coordinato e gestito.

Analista nei temi della difesa e della sicurezza

Dal maggio 2016 al giugno 2017 ha collaborato con il Cemiss - Centro Militare di Studi Strategici, come ricercatrice in materia di relazioni internazionali, sicurezza e difesa. Analista nei temi della difesa e della sicurezza, attualmente è vice direttore del Master in 'Intelligence and Security' della Universita' Link Campus e docente nel master di Cooperazione internazionale e sui Fondi Strutturali.