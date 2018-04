Governo, Berlusconi: mai detto di volerlo fare col Pd, Salvini leader

Lo strappo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che ieri sembrava a un passo dopo le dichiarazioni dell’ex premier sulla chiusura al M5S e l’apertura al Pd, pare essere ricucito. Almeno secondo il leader di Forza Italia. “Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini è la persona che deve esprimere il leader”, ha detto Berlusconi dal Molise, dove si trova per la campagna elettorale in vista delle Regionali. Riguardo al Partito democratico, poi, ha aggiunto: “Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni”. Berlusconi: "M5S pericolo per Italia". Salvini: "Così si chiama fuori"

Le scintille tra Berlusconi e Salvini

Le ultime scintille tra Berlusconi e Salvini erano nate ieri, dopo il nulla di fatto del mandato esplorativo di Elisabetta Alberti Casellati. Mentre il leader della Lega aveva dimostrato l’intenzione di continuare a dialogare per il governo con Luigi Di Maio, l’ex premier aveva chiuso la porta ai 5 Stelle, assicurando che “per nessun motivo al mondo” ci avrebbe ripensato e proponendo di cercare in Parlamento i voti per un esecutivo di centrodestra nel gruppo Misto e nel Pd. “Sbaglia”, era stata la replica irritata di Salvini. “Sogna”, avevano risposto i Dem. Mentre i pentastellati avevano fatto sapere al segretario del Carroccio: o molli Forza Italia, o un governo M5S-Lega non si fa.

Martina: “Aspettiamo indicazioni Mattarella”

Anche se dal Pd non sono arrivate aperture esplicite, per il Movimento non è del tutto escluso un esecutivo con i Dem. Oggi il segretario reggente Maurizio Martina e il capo politico Luigi Di Maio sono nello stesso posto, al Salone del Mobile di Milano, ma per i due sono previsti percorsi separati e non dovrebbero incrociarsi. Rispondendo alla domanda se il Pd sarebbe pronto ad aprire un dialogo con M5S, Martina ha detto: “Noi dobbiamo aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì. Vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo”. Stessa linea del ministro della Giustizia Andrea Orlando: una convergenza Pd-M5S per formare un governo “non mi sembra che sia un argomento dell'oggi”, ha detto. Il sindaco di Milano Beppe Sala, invece, ha dichiarato: “Auspico assolutamente un dialogo tra Pd e M5S, partendo dal presupposto che ovviamente su alcuni principi fondamentali bisogna intendersi. Va fatta una riflessione sui programmi”.

