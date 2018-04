Nuovo governo, si va verso incarico esplorativo "largo" a Roberto Fico

Dopo i vari giri di consultazioni di Sergio Mattarella e Elisabetta Alberti Casellati, con i tentativi di formare un nuovo governo andati a vuoto, la prossima mossa del capo dello Stato – salvo sorprese – dovrebbe essere quella di affidare un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. Un mandato “largo”, per sondare anche la possibilità di un esecutivo a firma M5S e Pd.

Incarico esplorativo a Fico senza postille

Mattarella, infatti, questa volta potrebbe non delimitare l’incarico che affideròà a Fico. La "logica Casellati", cioè tempi contingentati ed esplorazione solo su esecutivo centrodestra-M5s, potrebbe non essere ripetuta. Il presidente della Repubblica potrebbe convocare quello della Camera al Quirinale già lunedì per affidargli un mandato esplorativo senza postille. Una formula che darebbe ampio respiro a Fico, sia politico sia temporale, permettendogli di percorrere contemporaneamente almeno due vie: quella dell'esecutivo M5S-Pd, esigua nei numeri e a oggi altamente improbabile per le divisioni dei Dem, e quella dell'intesa Lega-M5S (che presuppone uno strappo irreparabile nel centrodestra). Senza contare che, al contrario di Casellati, la figura del pentastellato Fico potrebbe aprire scenari inesplorati per intese più larghe a oggi imprevedibili. Non è escluso poi che il presidente della Camera possa passare dall'incarico esplorativo all'incarico pieno: sulla sua persona potrebbero coagularsi spezzoni del Pd oggi dormienti.

