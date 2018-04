Nulla di fatto fra M5s e Lega, oggi Casellati sale al Colle

Dopo il secondo giro di consultazioni la posizione dei 5 stelle non cambia: no al tavolo a quattro, contratto programmatico solo con il Carroccio. Questo ciò che Maria Elisabetta Alberti Casellati dirà oggi a Mattarella dopo aver incontrato i leader politici per verificare eventuali possibilità di formare un nuovo governo. La situazione è ancora in stallo.

Preincarico

Il borsino delle ultime ore vede un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico meno probabile rispetto a un pre-incarico. Ma a chi potrebbe andare, a questo punto? Le parole di Salvini di ieri, quel "scendo in campo io", potrebbero presupporre che sia lui a chiedere l'incarico per guidare un governo infarcito di ministri pentastellati, arrivando alla rottura con Silvio Berlusconi. Ed è un'ipotesi che sembrerebbe trovare sponda nelle sibilline parole di Di Maio che, respingendo un tavolo a 4 con i leader del centrodestra, fa riferimento a un esecutivo con "Di Maio al governo senza essere alla presidenza del Consiglio".

Nulla di fatto

La giornata di ieri si è chiusa con un nulla di fatto. Ma, nonostante le tensioni, un accordo tra Lega e M5S non è ancora del tutto scartato. Ieri Di Maio, per la prima volta in maniera netta, ha aperto al sostegno esterno di FI e Fdi e, secondo quanto raccontano fonti parlamentari, avrebbe proposto all'interlocutore un tavolo tematico con i capigruppo di M5S e di tutti i partiti del centrodestra. Proposta però rispedita al mittente da Berlusconi, che vuole essere parte del governo. Di Maio non va oltre, sa che un abbraccio con l'ex Cavaliere gli taglierebbe le gambe di fronte agli elettori. La chiusura però nasconde anche un passo avanti. Perché il tempo corre, e dalle parti di M5S e Lega sanno perfettamente che l'alternativa al fallimento potrebbe essere anche un governo del presidente che, seppur breve e propedeutico a nuove elezioni non potrebbe essere, come tutti gli esecutivi, a tempo.

