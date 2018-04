Consultazioni, nel pomeriggio centrodestra da Casellati. M5S apre a Pd

Veti e paletti. E' ancora alta tensione tra Salvini e Di Maio e, a 45 giorni dalle elezioni, non si sblocca lo stallo per la formazione del nuovo governo. Il M5S dice no a Forza Italia e ipotizza che il partito di Berlusconi possa dare un appoggio esterno al governo. Toti respinge al mittente la proposta, "non diciamo cose che non hanno senso", e Salvini si ribella: "Il secondo arrivato non può imporre le regole". Casellati ci riprova oggi, col nuovo round di consultazioni: ha tempo fino a domani, poi dovrà riferire a Mattarella.

Salvini: vediamo se da Casellati li convinco

Per il leader della Lega bisogna superare i "bisticci" e i "litigi". L'Italia, dice "non può aspettare, ma non c'è alcuna novità. Se tutti continuano a rimanere fermi nelle loro posizioni situazioni come queste non hanno risposte. Vedo se riesco ad inventarmi qualcosa di più rispetto a ciò che già come Lega abbiamo ipotizzato per fare partire un governo". Certo, afferma da Catania a margine di un incontro coi lavoratori Auchan, "se nessuno rinuncia a niente... Personalmente non so più a cosa rinunciare..".

Toninelli: "Mai con Berlusconi. Proponiamo un tavolo al Pd"

Diversa, invece, la ricetta del M5S per uscire dallo stallo con Toninelli che sostiene che l'accordo col centrodestra sia finito e che si debba forse volgere lo sguardo al Pd. "Ai Dem - dice a Radio Capital il capogruppo al Senato del Movimento - proponiamo di sederci al tavolo per scrivere un contratto di governo. Spero che i dem facciano un passo avanti, credo che i veti diventeranno qualcosa di diverso".

Consultazioni, centrodestra unito da Casellati. Poi il M5s



Insomma, tutto da rifare per Casellati. Nel pomeriggio riceverà la delegazione unica del centrodestra alle 14.30, mentre il M5s è convocato per le ore 17.30. I leader del centrodestra vogliono presentarsi uniti per questo secondo giro di consultazioni con Casellati nonostante siano impegnati nella campagna elettorale per le elezioni regionali in Molise e fanno sapere che "non è facile trovare la quadra" tra gli impegni di tutti. Berlusconi ieri ha annunciato il rinvio del suo tour, mentre Giorgia Meloni pare confermare la sua partenza per il Molise. Presentandosi tutti insieme, comunque, i tempi delle consultazioni stavolta dovrebbero essere ridotti. Domani, venerdì 20, la presidente del Senato andrà al Colle per riferire dell'esito degli incontri al capo dello Stato.

