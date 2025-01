Giancarlo Giorgetti è ministro delle Finanze dell'anno per The Banker

La prestigiosa pubblicazione mensile sugli affari internazionali del Financial Times ha assegnato il premio al ministro italiano, mettendo tra le motivazioni "l'aver vinto il rispetto per il suo impegno nel ridurre il crescente deficit in Italia". Secondo la rivista, Giorgetti "è un veterano della politica, visto come un moderato e sostanzialmente un membro pro-Europa del partito della Lega"

Giancarlo Giorgetti è il ministro delle Finanze dell'anno per la rivista The Banker. La pubblicazione mensile sugli affari internazionali del Financial Times mette tra le motivazioni del riconoscimento "l'aver vinto il rispetto per il suo impegno nel ridurre il crescente deficit in Italia e nel nel sostenere gli investimenti pubblici, con un piano a lungo termine volto a ridurre l'imponente rapporto debito-Pil".