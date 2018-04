Berlusconi: "Pd avanti anni luce rispetto al M5s". Salvini: "Sbagli"

"Un governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Il Partito democratico, dal punto di vista della responsabilità e della democrazia, è anni luce davanti ai Cinquestelle". Con queste parole Silvio Berlusconi, dal Molise, dove è in tour elettorale in vista delle Regionali, chiude a qualunque ipotesi di appoggio a un governo con i 5 Stelle. Non si fa attendere la replica di Salvini, che dal Salone del Mobile di Milano risponde: "Riportare al governo il Pd non è rispettoso verso gli italiani, lo faccia senza la Lega".

"Gli italiani hanno votato male"

"Sono arrivato qui in grave ritardo perché sono dovuto rimanere a Roma per seguire le consultazioni", ha spiegato Berlusconi riferendosi al giro di colloqui di Maria Elisabetta Alberti Casellati con i leader politici per verificare eventuali possibilità di formare un nuovo governo. "Regna una grande confusione, gli italiani hanno votato molto male. Seguo tutto con disgusto, va tutto di male in peggio", ha proseguito l'ex Cavaliere. Che ha successivamente dichiarato: "Nella formazione del governo ho cercato di dare seguito a cosa voleva la Lega in modo che qualche persona competente fosse dentro una squadra di inefficienti. Ma ho verificato quanto il Movimento 5 Stelle sia un partito non democratico, un pericolo per l'Italia". Anche su questo è arrivata la risposta di Salvini: "Sbaglia Berlusconi quando dice che gli italiani votano male".

"Centrodestra unica soluzione"

"Governo di responsabilità? Non so di cosa si parli. Io credo che la soluzione sia un governo di centrodestra che trovi in Parlamento persone responsabili che diano loro i voti necessari. Tutte le altre soluzioni sono dannose per l'Italia", ha aggiunto Berlusconi. E ancora, sul M5s: "Nessun accordo è possibile con i 5 Stelle, un partito che non conosce l'abc della democrazia, che prova invidia sociale, formato solo da disoccupati, e che rappresenta un pericolo per l'Italia".

