Papa a vescovi siciliani: “Basta merletti, aggiornate moda liturgica”

L'udienza

"La riforma che il Concilio ha avviato, come va, fra voi? - ha chiesto papa Francesco - La liturgia, come va? E lì io non so, perché non vado a messa in Sicilia e non so come predicano i preti siciliani, se predicano come è stato suggerito nella Evangelii gaudium o se predicano in modo tale che la gente esce a fumare una sigaretta e poi torna…. Quelle prediche in cui si parla di tutto e di niente - continua Bergoglio -. Tenete conto che dopo otto minuti l'attenzione cala, e la gente vuole sostanza. Un pensiero, un sentimento e un'immagine, e quello se lo porta per tutta la settimana”. Quindi, il pontefice ha parlato delle celebrazioni: “Io non vado a messa lì, ma ho visto delle fotografie. Parlo chiaro. Ma carissimi, ancora i merletti, le monete…, ma dove siamo? Sessant'anni dopo il Concilio! Un po' di aggiornamento anche nell'arte liturgica, nella 'moda' liturgica! Sì, a volte portare qualche merletto della nonna va, ma a volte". Il Santo Padre ha infine invitato a "celebrare la madre, la santa madre Chiesa, e come la madre Chiesa vuole essere celebrata. E che la insularità non impedisca la vera riforma liturgica che il Concilio ha mandato avanti”.