Boss celebra nozze d’argento in chiesa che ospita resti di Falcone

Indignazione dell’opinione pubblica. Il prete si giustifica dicendo di non sapere chi fosse. Ma i soldi della donazione non vengono restituiti

All’interno della chiesa di San Domenico, a Palermo, riposano le spoglie di Giovanni Falcone, uno dei più grandi simboli della lotta alla mafia. Che, con la vita, ha pagato il suo impegno contro cosa nostra. Attorno alla lapide che porta il suo nome, tanti palermitani onesti hanno lasciato lettere, appelli, richieste di aiuto.

Ma è proprio in quella chiesta che il boss Tommaso Lo Presti, 12 anni passati in carcere perché ritenuto a capo del mandamento di Porta Nuova, ha festeggiato le nozze d’argento a metà aprile. Una cerimonia in grande stile, sull’altare. Peccato che, in teoria, i mafiosi sono scomunicati ed in chiesa non dovrebbero metterci piede.