Cei, elezione nuovo presidente. Papa Francesco incontra i vescovi

L'incontro si è tenuto ieri nell'Aula Paolo V e si è parlato della guerra in Ucraina e dei rapporti ecumenici. Oggi i lavori entreranno nel vivo e verrà votata una terna di nomi che poi sarà sottoposta al Pontefice al quale spetta la decisione definitiva. Durante la settimana la Conferenza dovrà anche affrontare il nodo della commissione abusi. Bassetti: "Tempo di rinnovamento e scelte nuove"

L'assemblea Cei entra oggi nel vivo dei lavori. Papa Francesco ha incontrato ieri pomeriggio i vescovi delle 226 diocesi italiane che sono in assemblea per scegliere il loro nuovo presidente. Oggi, dopo l'ultima introduzione ai lavori del cardinale Gualtiero Bassetti, i vescovi voteranno una terna di nomi che poi sarà sottoposta al Pontefice al quale spetta la decisione definitiva. Nel discorso di ieri il Papa ha detto ai vescovi: "Sentitevi liberi in questa scelta". Primo adempimento di oggi sarà proprio la scelta della terna e tra i favoriti restano i cardinali Matteo Zuppi e Paolo Lojudice. Tra i prescelti, alla luce delle parole di Papa Francesco, potrebbe esserci anche qualche vescovo “senza porpora” come Erio Castellucci e Domenico Battaglia. "Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi", ha detto il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, nell'introduzione dell'assemblea. "Vogliamo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili. Per questo, come già ribadito in altre occasioni, intendiamo promuovere una migliore conoscenza del fenomeno degli abusi per valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione".

Il discorso del Papa leggi anche Ucraina, il Papa: "Guerra assurda, diritto alla pace è sacro" Durante l’incontro nell'Aula Paolo V si sarebbe parlato della guerra in Ucraina e i complessi rapporti ecumenici, a partire da quelli con il Patriarca ortodosso di Mosca Kirill, ma anche del futuro della Chiesa e delle questioni da migliorare come i seminari e i tribunali diocesani. Il Papa ha parlato "con serenità” della sua malattia. Sull'evoluzione della stessa e se debba affrontare una operazione "si vedrà", ha detto. Ma ha sottolineato che questa nuova condizione, che lo ha portato a raggiungere la sede dell'incontro su una sedia a rotelle, è una realtà dalla quale "sta imparando molto", una occasione per "crescere in saggezza".

Il nodo della commissione abusi vedi anche Papa Francesco di nuovo in sedia a rotelle per incontri e udienze Oltre alle elezioni, la Cei ha anche un nodo da affrontare in questa settimana con i vescovi italiani presenti a Roma: la gestione degli abusi. Il coordinamento di associazioni che tutelano le vittime di pedofilia da parte del clero, Italy Church Too, ha inviato una lettera a tutti i vescovi e per conoscenza anche alla Segreteria di Stato vaticana e ad altri capi dicastero della curia, per tornare a chiedere una commissione di indagine indipendente che faccia luce sulle tante denunce arrivate nelle parrocchie e nelle diocesi. "Un’operazione senza ombre e senza sconti", chiede il coordinamento che vede come capofila La Rete l'Abuso ma anche i Cristiani di Base, Donne nella Chiesa, Adista. Tra le firme anche quelle di qualcuno che era dentro movimenti ecclesiali (Focolari e Opus Dei) e ne è uscito.

Bassetti: “Tempo di valorizzare le donne nella Chiesa” leggi anche Papa Francesco proclama dieci nuovi santi in messa a piazza San Pietro "È tempo di valorizzare la dimensione femminile della Chiesa attraverso scelte concrete, che legittimino il ruolo che tante donne già svolgono in vari ambiti dalla catechesi alla carità. È tempo di compiere scelte nuove per consentire un coinvolgimento maggiore delle donne nella vita della Chiesa", ha esordito il cardinale Bassetti nel discorso di apertura dell’assemblea. Bassetti ha anche parlato del conflitto in Ucraina definendolo “ingiustificabile”. "Da oltre tre mesi siamo raggiunti e scossi dalle notizie di una guerra tanto inattesa quanto brutale e ingiustificabile. Oltre a sostenere le doverose vie diplomatiche, più volte il Papa ha pronunciato parole accorate per fermare gli orrori della guerra", ha detto il presidente della Cei. "Mentre la Chiesa che è in Italia si trova fortemente impegnata per alleviare le sofferenze della popolazione ucraina e dei rifugiati, soprattutto grazie al prezioso lavoro di Caritas Italiana, non possiamo non continuare a chiedere pressantemente, insieme a tante associazioni, movimenti e aggregazioni laicali, che le armi vengano deposte e che si apra una nuova stagione di riconciliazione, di giustizia e di pace", ha sottolineato l'arcivescovo che con questa assemblea lascia la guida della Conferenza episcopale italiana.