Ucraina, il Papa: "Guerra assurda, diritto alla pace è sacro"

Il Papa ha definito "assurda" la guerra in Ucraina e ha fatto un appello per salvaguardare il "diritto sacro" della pace: è quanto ha affermato il Pontefice ricevendo oggi in udienza la Protezione civile. "Ogni guerra segna una resa nei confronti della capacità umana di proteggere - ha sottolineato Papa Francesco -. Una smentita di ciò che sta scritto nei solenni impegni delle Nazioni Unite. Perciò San Paolo VI, parlando all'Onu, proclamò: 'Mai più la guerra!'. Lo ripetiamo oggi davanti a ciò che accade in Ucraina, e proteggiamo il sogno di pace della gente, il sacro diritto dei popoli alla pace", ha aggiunto ringraziando la Protezione civile per l'assistenza ai profughi "specialmente donne e bambini fuggiti da questa guerra assurda". (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)