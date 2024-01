Incendio al Cpr di Milo, fermati tre ospiti della struttura

L'incendio al Cpr di Milo

Secondo le indagini, un gruppo di stranieri, nel primo pomeriggio, ha fatto divampare le fiamme in alcuni locali della struttura. In un primo momento, a bruciare sono stati coperte e cumuli di carta e plastica, introdotti nelle stanze e utilizzati per dare alle fiamme i materassi accatastati in precedenza. Si sprigionò una densa nube di fumo, gli investigatori scoprirono che tra gli ospiti qualcuno aveva il compito di chiudere le porte delle stanze appena incendiate, per aumentare la potenza distruttiva del fumo. Lo stesso è avvenuto in altre aree della struttura. Nel giro di pochi minuti, tre settori del Cpr furono invasi da un fumo nero e tossico. I vigili del fuoco intervenuti fecero fatica a controllarlo; le operazioni di spegnimento durarono ore. Intorno alle 19, quando sembrava essere tornata la calma, nuovi incendi, appiccati con le stesse modalità e in altri settori, resero inagibile la maggior parte del Centro. Nella scheda di intervento dei vigili del fuoco si legge" quasi tutti i moduli abitativi in cui c'era stato l'incendio risultavano danneggiati seriamente non solo per il fuoco ma per l'intenso fumo nero sprigionato dallo stesso con diversi distacchi di intonaco e calcinacci dal soffitto e delle pareti rendendoli non più idonei alla vivibilità".