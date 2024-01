Roma, oggi il vertice Italia-Africa. Roma lancia il Piano Mattei

Al summit partecipano la presidente del Consiglio Meloni, i leader dei Paesi africani, i vertici dell'Unione europea, dell'Unione africana e delle principali Organizzazioni internazionali. Ieri una cena ospitata dal Quirinale ha dato il via al vertice. I lavori si terranno in Senato, con interventi sui diversi temi: dalle infrastrutture all’energia, fino alle migrazioni. Verrà illustrato il Piano Mattei. A febbraio, prevista la prima cabina di regia ascolta articolo

Roma ospita il Vertice internazionale “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”, il primo che non si tiene a livello ministeriale ma di capi di Stato. Un summit a cui partecipano la presidente del Consiglio Meloni, i leader dei Paesi africani, i vertici dell'Unione europea, dell'Unione africana e delle principali Organizzazioni internazionali. Ieri una cena ospitata dal Quirinale ha dato il via al vertice. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel suo discorso per il brindisi di benvenuto, ha sottolineato l'importanza delle relazioni tra Africa e Europa. Il capo dello Stato ha citato un proverbio africano "di grande saggezza" per chiudere il suo brindisi. "Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno", ha detto, auspicando un "cammino comune" verso "benessere e pace in Africa, in Europa e nel mondo”.

I punti di discussione Il vertice dà il via al Piano Mattei, simbolo della nuova stagione in cui l’Italia vuole essere il ponte tra l’Europa e il continente africano, “con un approccio di collaborazione e non più predatorio né caritatevole”. Lo ha ribadito la presidente Meloni, in un’intervista: “Abbiamo stabilito materie prioritarie e Paesi pilota per i primi progetti, poi dialogheremo con tutti gli altri", ha spiegato. I lavori del vertice si terranno in Senato, con interventi sui diversi temi: infrastrutture, energia, sanità e alimentazione, cultura e formazione e poi le migrazioni. Sul tavolo, di fatto, partenariati per nuovi investimenti in Africa, in cambio di nuove fonti di approvvigionamento energetico e la gestione dei flussi migratori. Meloni illustrerà in Senato il Piano Mattei. A febbraio, prevista la prima cabina di regia. vedi anche Summit Italia-Africa, sviluppo energetico al centro del Piano Mattei

Il Piano Mattei La conferenza Italia-Africa, primo appuntamento internazionale in Italia dall’avvio della presidenza del G7, è l’occasione per il governo Meloni di presentare il Piano Mattei. Di che si tratta? Palazzo Chigi lo presenta come il tentativo di arrivare ad un approccio globale e non predatorio nei confronti dell’Africa. Cioè superare la logica coloniale e colonialista che plasma anche tanta parte della cooperazione internazionale. Questo verrà fatto attraverso meccanismi di ascolto delle esigenze africane nella speranza di riuscire a condividere lo sviluppo socio economico del continente. In parole povere investire soldi in progetti destinati a rimanere sul territorio e che generino un volano economico e sociale. Il ritorno per l’Italia e l’Europa, evidentemente, sarebbe quello di una maggiore sicurezza e di flussi migratori più contenuti e controllati. Il che può avere anche positive ripercussioni interne in termini di consenso all’operato di un governo che sui migranti ha fatto molte promesse. Stando alle indiscrezioni il progetto mirerebbe a mobilitare almeno 4 miliardi di fondi italiani nell’arco dei prossimi 5-7 anni, coinvolgendo, per quanto possibile, tutto il sistema Italia. Il nostro Paese, nell’idea del Piano Mattei, farebbe da apripista ad un maggiore coinvolgimento anche dell’Unione europea e delle istituzioni internazionali. In questo senso si spiegano le adesioni al massimo livello dei rappresentati europei, Von der Leyen, Michel e Metsola così come delle agenzie dell’Onu. Tante delegazioni africane (oltre 40), tra cui 15 capi di Stato, 8 capi di governo e 11 ministri degli Esteri. Spicca, tra i partecipanti, l'assenza di un rappresentante della Nigeria, Paese dove l'Eni opera con profitto da decenni. Con l’inizio dei lavori si capirà se e come il progetto potrà essere messo a terra. vedi anche Meloni in Algeria: "Algeri fondamentale per realizzare Piano Mattei"