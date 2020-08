Migranti, gruppo di nordafricani fugge dall’hotspot di Pozzallo

Un gruppo di nordafricani ospiti dell'hotspot di Pozzallo (in provincia di Ragusa) è fuggito dal centro nel pomeriggio, disperdendosi nei dintorni della spiaggia e nei lotti della zona industriale di Pozzallo-Modica, nell'area sovrastante il porto. I carabinieri e le forze dell'ordine stanno provando a rintracciarli e a riportarli all'interno del centro dove tra l'altro sono in isolamento 19 migranti che sono risultati positivi al Covid-19 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN SICILIA). Il gruppo sarebbe composto da una cinquantina di migranti, ma non si tratterebbe di quelli positivi.