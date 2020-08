Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 27 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Quattordici sono migranti e 13 siciliani. A Ragusa il picco con 16 positivi di cui 13 migranti. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:21 - Sono 27 i nuovi casi in Sicilia in 24 ore

Sono 27 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Quattordici sono migranti e 13 siciliani. A Ragusa il picco con 16 positivi di cui 13 migranti. A Catania ci sono altri sei positivi. A Messina i positivi sono tre mentre uno Palermo. Infine l'ultimo a Caltanissetta ed è un migrante. Sono stati eseguiti 3.400 tamponi e non ci sono nuovi ricoveri né aumenti in terapia intensiva.