Eicma 2026, i nuovi scooter presentati a Milano: da Honda a Piaggio

Eicma 2026, le 15 novità moto e scooter più importanti: da Ducati e Honda a Bmw e Piaggio
Dalle nuove Ducati alle Bmw sportive, passando per l'inedita Harley-Davidson Sprint 440, la Honda Africa Twin e gli scooter Yamaha e Piaggio. Ecco 15 modelli presentati al Salone di Milano, tra nuove generazioni, anteprime e aggiornamenti per il 2027
- Non solo nuove moto sportive e adventure, ma anche scooter destinati alla mobilità urbana ed elettrici a Eicma 2026. Tra le novità più importanti figurano la nuova generazione di Honda Africa Twin, le Ducati DesertX Rally e Panigale V4 SP, le Bmw F 450 RR e M 1000 RS e il ritorno di Harley-Davidson nel segmento delle cilindrate intermedie con la Sprint 440. Spazio anche agli scooter, con l'inedita famiglia Yamaha RW, il nuovo Honda ADV125 e il ritorno di Piaggio Typhoon
- Africa Twin per il 2027 passa dalla precedente cilindrata di 1.084 a 1.131 cc. Il bicilindrico parallelo sviluppa 119 cavalli e 119 Nm di coppia, mentre il nuovo telaio e la diversa disposizione del serbatoio contribuiscono ad abbassare il baricentro. La gamma comprende tre versioni: Africa Twin, Adventure Sports ed Enduro Sports, quest'ultima maggiormente orientata al fuoristrada. Sull'Adventure Sports debutta anche Honda Sensing Ride, sistema avanzato di assistenza alla guida disponibile come optional
- Presentata nella configurazione definitiva destinata alla produzione, la naked utilizza un inedito motore tre cilindri a V di 900 cc, abbinato a un compressore a gestione elettronica. La sovralimentazione viene regolata indipendentemente dal regime del motore, con l'obiettivo di ottenere una risposta ai bassi regimi paragonabile a quella di un propulsore di maggiore cilindrata. Honda dichiara prestazioni confrontabili con un 1.200 cc, ma non ha ancora comunicato i valori definitivi di potenza e coppia, né la data di commercializzazione.
- Ducati amplia la nuova generazione DesertX con la versione Rally, sviluppata per un utilizzo più specialistico in fuoristrada. Il motore è il bicilindrico V2 da 890 cc, capace di erogare 110 cavalli e 92 Nm di coppia, abbinato a un telaio monoscocca e a una sospensione posteriore con schema Full Floater. Rispetto alla versione standard cambiano soprattutto le sospensioni, con componenti specifici per affrontare percorsi impegnativi, e le ruote a raggi Takasago Excel tubeless da 21 pollici davanti e 18 dietro
- Restyling e ritorno della versione S, per la prima volta abbinata al motore V4. Il quattro cilindri Granturismo da 1.158 cc conferma una potenza di 168 cavalli, mentre la gestione elettronica è stata rivista per migliorare la risposta ai bassi e medi regimi. La principale novità della S riguarda le sospensioni semiattive Öhlins SmartEC 3.0. Arrivano anche una nuova strumentazione Tft da 6,9 pollici, il cambio elettronico Ducati Quick Shift 2.0 e nuove possibilità di personalizzazione attraverso il programma Factory Made.
- La Panigale V4 SP è la versione in serie numerata della propria supersportiva. Il motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc sviluppa 218 cavalli, mentre la dotazione si distingue per cerchi in fibra di carbonio, frizione a secco STM EVO-SBK e trasmissione racing. Le sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0 e l'aerodinamica evoluta riprendono soluzioni sviluppate nelle competizioni. Rispetto alla Panigale V4 standard, la SP si rivolge soprattutto a chi utilizza la moto in circuito, pur mantenendo l'omologazione stradale.
- Bmw entra nel segmento delle sportive accessibili con la nuova F 450 RR, sviluppata sulla piattaforma della famiglia F 450. Il motore bicilindrico parallelo da 420 cc eroga 48 cavalli e 43 Nm di coppia, valori compatibili con la patente A2. Il peso dichiarato in ordine di marcia è di 177 chilogrammi. La ciclistica prevede ruote da 17 pollici, una posizione di guida sportiva e una carenatura dotata di appendici aerodinamiche.
- Bmw porta la tecnologia della superbike M 1000 RR nel segmento delle hyper naked. Il quattro cilindri da 999 cc sviluppa 218 cavalli a 14.500 giri e 113 Nm di coppia, a fronte di un peso dichiarato di 196 chilogrammi in ordine di marcia. La dotazione comprende cerchi in carbonio, scarico in titanio, appendici aerodinamiche e sospensioni elettroniche. La velocità massima dichiarata 283 km/h. Prodotta in una serie limitata di 1.000 esemplari, sarà disponibile da marzo 2027, con un prezzo italiano indicativo a partire da 41.240 euro.
- Harley-Davidson torna a proporre una moto di cilindrata intermedia con la Sprint 440. Il monocilindrico da 440 cc raffreddato ad aria e olio sviluppa 27 cavalli e 38 Nm di coppia, abbinato a un cambio a sei rapporti. La posizione di guida riprende quella delle cruiser tradizionali, ma con dimensioni più compatte e una sella posta a soli 671 millimetri da terra. Il peso dichiarato in ordine di marcia è di 189 chilogrammi. Tra le dotazioni figurano una forcella rovesciata da 43 millimetri, strumentazione Tft da 3,5 pollici e presa Usb-C.
- Honda amplia verso il basso la propria gamma di scooter adventure introducendo l'ADV125. Il monocilindrico eSP+ da 125 cc sviluppa 12,5 cavalli, con consumi dichiarati di 47,6 km/l e un'autonomia teorica di 385 chilometri. La ciclistica comprende sospensioni a lunga escursione, pneumatici semitassellati e un'altezza da terra di 165 millimetri. La dotazione include parabrezza regolabile su cinque posizioni, controllo di trazione, display Tft da 5 pollici con connettività RoadSync e vano sottosella da 29 litri.
- Per il 2027 Honda aggiorna lo scooter a ruota alta più potente della famiglia SH, concentrandosi soprattutto sulla tecnologia. La principale novità è la strumentazione Tft a colori da 4,2 pollici, abbinata al sistema RoadSync per gestire navigazione, chiamate e funzioni dello smartphone. Nessuna modifica sostanziale alla meccanica, che conferma il monocilindrico da 330 cc e 29,4 cavalli, insieme alle ruote da 16 pollici. Completano l'aggiornamento sei colorazioni, comprese due varianti Sporty.
- Tra gli scooter adventure debutta Yamaha RW700, che utilizza il bicilindrico CP2 da 689 cc e 69,3 cavalli. A differenza degli scooter tradizionali, adotta un cambio automatizzato Y-AMT a sei rapporti, utilizzabile in modalità automatica oppure manuale attraverso i comandi al manubrio. La ciclistica comprende una forcella a steli rovesciati da 41 millimetri, ruota anteriore da 17 pollici e posteriore da 15. Disponibile anche nella versione Explore, con dotazioni specifiche per i viaggi. L'arrivo è previsto nella primavera 2027.
- Il nuovo RW350, sviluppato intorno a un monocilindrico da 327 cc capace di erogare 29,2 cavalli. La principale particolarità tecnica è il sistema Yamaha Dynamic Ride, con motore fissato rigidamente al telaio e gruppo della trasmissione a variazione continua oscillante. La dotazione comprende controllo di trazione, cruise control, modalità di guida selezionabili e display Tft da 5 pollici. L'altezza da terra raggiunge 185 millimetri, confermando l'impostazione adventure.
- Suzuki rinnova la propria offerta urbana con il Burgman Street 125, scooter pensato soprattutto per gli spostamenti quotidiani. Il monocilindrico da 124 cc raffreddato ad aria è stato aggiornato per migliorare la risposta ai bassi e medi regimi. La ciclistica punta sulla facilità di utilizzo, mentre l'equipaggiamento comprende strumentazione Tft a colori da 4,2 pollici con connettività smartphone, avviamento senza chiave e illuminazione a Led. Il vano sottosella ha una capacità dichiarata di 25,9 litri.
- Torna uno dei nomi più conosciuti della storia degli scooter italiani. Il nuovo modello abbandona il motore a due tempi delle prime generazioni e adotta un monocilindrico quattro tempi da 124 cc, omologato Euro 5+, capace di sviluppare 10,6 cavalli. La ciclistica comprende un telaio in tubi d'acciaio e ruote da 14 pollici, mentre la pedana piatta mantiene l'impostazione pratica del modello. La dotazione comprende illuminazione a Led, frenata combinata CBS e strumentazione Tft da 5 pollici con possibilità di collegamento allo smartphone.
- Il Gruppo Piaggio rinnova la gamma elettrica Vespa introducendo un motore sviluppato e prodotto in Italia, privo di componenti realizzati con terre rare. Primavera Tech Elettrica è omologata come motociclo e capace di raggiungere 67 km/h. Il nuovo sistema di gestione permette di aumentare l'autonomia del 12,5%, arrivando a 90 chilometri nel ciclo WMTC, con consumi energetici ridotti del 17%. Anche le versioni elettriche di Primavera e Sprint S ricevono il nuovo motore, con prestazioni migliorate nelle ripartenze.