Eicma 2026, i nuovi scooter presentati a Milano: da Honda a Piaggio

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Eicma 2026, le 15 novità moto e scooter più importanti: da Ducati e Honda a Bmw e Piaggio

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Dalle nuove Ducati alle Bmw sportive, passando per l'inedita Harley-Davidson Sprint 440, la Honda Africa Twin e gli scooter Yamaha e Piaggio. Ecco 15 modelli presentati al Salone di Milano, tra nuove generazioni, anteprime e aggiornamenti per il 2027

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