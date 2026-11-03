Yamaha RW700 ed RW350: le caratteristiche dei nuovi scooter adventure

Presentata la nuova gamma di adventure scooter premium e versatili di Yamaha: RW700, RW700 Explore e RW350 sono progettate per offrire libertà di movimento tanto negli spostamenti quotidiani quanto nel fuori porta
Yamaha presenta RW, la nuova gamma di adventure scooter premium, con RW700, RW700 Explore e RW350, tutti disponibili a partire dalla primavera 2027.
Il motore di RW700
Cuore di RW700 e RW700 Explore è il motore CP2, punto di riferimento della gamma Yamaha di media cilindrata. Il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) assicura un’erogazione fluida della coppia lungo tutto l’arco di utilizzo, mentre la versione evoluta della Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT) è stata ottimizzata per la nuova gamma. Il sistema permette di cambiare rapporto senza utilizzare né la leva della frizione né il pedale del cambio e rende RW700 il primo scooter Yamaha dotato di un vero sistema di cambio marcia, nonché la prima applicazione della tecnologia Y-AMT sviluppata anche per l’utilizzo off-road. Il pilota può scegliere la modalità manuale MT, gestendo i rapporti tramite il comando al manubrio, oppure affidare completamente la cambiata alla modalità automatica AT.
Yamaha Ride Control: le modalità ROAD e GRAVEL
Il sistema Yamaha Ride Control (YRC) permette di adattare l’erogazione del motore e il livello di intervento dei sistemi elettronici alle preferenze del pilota e al tipo di terreno. In modalità ROAD, il pilota può scegliere tra SPORT, che offre una risposta del motore più pronta per una guida dinamica, STREET, configurazione versatile pensata per la città e per un’ampia varietà di superfici, ed ECO, caratterizzata da un’erogazione più morbida e orientata all’efficienza e alla facilità di utilizzo. La modalità GRAVEL propone invece le configurazioni EXPLORE, che adatta cambio e comportamento del veicolo alle superfici off-road, ed EXPLORE+, pensata per offrire una risposta del motore più diretta e un maggiore livello di personalizzazione.
Comfort e connettività di RW700
RW700 offre di serie cruise control e Yamaha Variable Speed Limiter (YVSL), aumentando il comfort durante i trasferimenti e nei viaggi più lunghi. La strumentazione TFT a colori da 5" può essere collegata allo smartphone tramite l’app gratuita MyRide, consentendo la gestione di chiamate e musica. La compatibilità con Garmin StreetCross mette inoltre a disposizione la navigazione cartografica o turn-by-turn, con informazioni sul traffico in tempo reale.
La ciclistica
RW700 e RW700 Explore adottano un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza, sviluppato per offrire stabilità e controllo anche sulle superfici irregolari. La configurazione consente inoltre al pilota di guidare sia seduto sia in piedi sulle pedane.
All’anteriore è presente una forcella rovesciata da 41 mm con 160 mm di escursione, mentre al posteriore trova posto un monoammortizzatore con 155 mm di escursione, con precarico regolabile su sette posizioni e regolazione dello smorzamento in estensione.
RW700 Explore aggiunge 15 mm di regolazione del precarico della forcella e 11 livelli di regolazione dell’estensione.
Con un’altezza sella di 810 mm e un’altezza da terra di 170 mm, RW700 è progettato per offrire controllo nelle diverse condizioni di utilizzo. Il vano sottosella, illuminato a LED, può ospitare un casco integrale.
Le pedane di RW700 sono regolabili in quattro posizioni e possono essere spostate in avanti, indietro, più in alto o più in basso.
Gli inserti in gomma contribuiscono a ridurre le vibrazioni durante l’utilizzo stradale e possono essere rimossi per aumentare grip e sensibilità sui terreni naturali. A questi si aggiungono poggiapiedi anteriori ripiegabili, che permettono di assumere una posizione più rilassata durante gli spostamenti urbani e i trasferimenti più lunghi.
Ruote a raggi e pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR
RW700 monta cerchi in alluminio con, per la prima volta su una Yamaha, raggi incrociati in acciaio inox. La ruota anteriore da 17" e quella posteriore da 15" sono abbinate a pneumatici tubeless Pirelli Scorpion Rally STR, nelle misure 120/70R17 e 160/60R15. Inoltre, l’impianto frenante prevede all’anteriore una coppia di dischi flottanti da 298 mm con pinze radiali a quattro pistoncini e, al posteriore, un disco da 267 mm.
Il peso in ordine di marcia è di 221 kg, con una distribuzione studiata per contribuire alla sensazione di controllo e maneggevolezza.
Design ispirato alla natura
Anche il design della famiglia RW nasce dal mondo Adventure. Forme e superfici traggono ispirazione da foreste, campeggi e terreni naturali, mentre le colorazioni Sage Blue e Forest Green richiamano il mondo outdoor attraverso un’interpretazione sofisticata.
RW700 Explore
La versione di RW700 Explore nasce dalla piattaforma di RW700 e ne mantiene la dotazione tecnica, aggiungendo equipaggiamenti specifici pensati per aumentare comfort e versatilità durante i viaggi. Rispetto a RW700, la versione Explore offre 15 mm di regolazione del precarico della forcella e 11 regolazioni dello smorzamento in estensione. La dotazione comprende inoltre sella pilota e manopole riscaldabili, entrambe regolabili su 10 livelli, cavalletto centrale e blocchetti comandi retroilluminati.
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RW350, la media cilindrata
RW350 rappresenta il segmento di media cilindrata della nuova gamma di adventure scooter: è equipaggiato con un motore monocilindrico da 330 cc, 4 tempi, SOHC, 4 valvole, raffreddato a liquido e alimentato a iniezione, progettato per offrire prestazioni e facilità di utilizzo sia negli spostamenti urbani sia quando si decide di proseguire oltre l’asfalto.
Yamaha Dynamic Ride
Uno degli elementi tecnicamente più innovativi di RW350 è il nuovo sistema Yamaha Dynamic Ride. A differenza dei tradizionali sistemi unit-swing, il motore è fissato rigidamente al telaio, mentre soltanto l’unità CVT si muove verticalmente facendo perno attorno all’albero motore. Questa architettura riduce sensibilmente le masse non sospese, aumenta la rigidità e offre maggiore libertà nella progettazione della sospensione posteriore. Un sistema di bilanciamento a quattro assi lavora inoltre in sinergia con motore e CVT per contribuire a una guida più fluida e raffinata.
RW350 adotta anche YCC-T e Yamaha Ride Control, con le tre modalità STREET, EXPLORE ed ECO, che permettono di adattare il comportamento del veicolo alle diverse condizioni di utilizzo. È presente inoltre il cruise control, pensato per aumentare il comfort durante i trasferimenti più lunghi.
La ciclistica di RW350
RW350 utilizza un telaio backbone in tubi di acciaio ad alta resistenza. La forcella rovesciata anteriore da 37 mm offre 140 mm di escursione, mentre al posteriore è presente una coppia di ammortizzatori con 105 mm di escursione e precarico regolabile su sette posizioni.
La ruota anteriore da 16" e quella posteriore da 14", caratterizzate da un design ispirato al mondo rally, adottano pneumatici tubeless Dunlop D615 con battistrada a blocchi sviluppato specificamente per RW350. L’altezza da terra raggiunge i 185 mm.
Anche RW350 dispone di pedane con inserti in gomma removibili e poggiapiedi anteriori ripiegabili, permettendo al pilota di passare con naturalezza dalla posizione seduta a quella in piedi.
Tecnologia e connettività
RW350 è equipaggiato con un display TFT a colori da 5", compatibile con MyRide e Garmin StreetCross. Il display può mostrare velocità, regime motore, livello del carburante, consumo medio, temperatura motore e temperatura ambiente, oltre alle informazioni relative alla navigazione e alla connettività.
Sono disponibili tre temi grafici, compreso quello esclusivo RW. La dotazione comprende inoltre Smart Key, sistema One-Push Start, presa USB-C, illuminazione full LED, indicatori di direzione con disattivazione automatica, Emergency Stop Signalling (ESS), cruise control e Traction Control System.
Le colorazioni previste per RW350 sono Sage Blue, Arashi Sand e Midnight Black.