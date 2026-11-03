Yamaha RW700 ed RW350: le caratteristiche dei nuovi scooter adventure

Presentata la nuova gamma di adventure scooter premium e versatili di Yamaha: RW700, RW700 Explore e RW350 sono progettate per offrire libertà di movimento tanto negli spostamenti quotidiani quanto nel fuori porta

Yamaha presenta RW, la nuova gamma di adventure scooter premium, con RW700, RW700 Explore e RW350, tutti disponibili a partire dalla primavera 2027.

Il motore di RW700

Cuore di RW700 e RW700 Explore è il motore CP2, punto di riferimento della gamma Yamaha di media cilindrata. Il sistema Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) assicura un’erogazione fluida della coppia lungo tutto l’arco di utilizzo, mentre la versione evoluta della Yamaha Automated Manual Transmission (Y-AMT) è stata ottimizzata per la nuova gamma. Il sistema permette di cambiare rapporto senza utilizzare né la leva della frizione né il pedale del cambio e rende RW700 il primo scooter Yamaha dotato di un vero sistema di cambio marcia, nonché la prima applicazione della tecnologia Y-AMT sviluppata anche per l’utilizzo off-road. Il pilota può scegliere la modalità manuale MT, gestendo i rapporti tramite il comando al manubrio, oppure affidare completamente la cambiata alla modalità automatica AT.

Yamaha Ride Control: le modalità ROAD e GRAVEL

Il sistema Yamaha Ride Control (YRC) permette di adattare l’erogazione del motore e il livello di intervento dei sistemi elettronici alle preferenze del pilota e al tipo di terreno. In modalità ROAD, il pilota può scegliere tra SPORT, che offre una risposta del motore più pronta per una guida dinamica, STREET, configurazione versatile pensata per la città e per un’ampia varietà di superfici, ed ECO, caratterizzata da un’erogazione più morbida e orientata all’efficienza e alla facilità di utilizzo. La modalità GRAVEL propone invece le configurazioni EXPLORE, che adatta cambio e comportamento del veicolo alle superfici off-road, ed EXPLORE+, pensata per offrire una risposta del motore più diretta e un maggiore livello di personalizzazione.

Comfort e connettività di RW700

RW700 offre di serie cruise control e Yamaha Variable Speed Limiter (YVSL), aumentando il comfort durante i trasferimenti e nei viaggi più lunghi. La strumentazione TFT a colori da 5" può essere collegata allo smartphone tramite l’app gratuita MyRide, consentendo la gestione di chiamate e musica. La compatibilità con Garmin StreetCross mette inoltre a disposizione la navigazione cartografica o turn-by-turn, con informazioni sul traffico in tempo reale.