Il gruppo assicura che non ci saranno ricadute occupazionali e che i dipendenti coinvolti saranno ricollocati. Le competenze maturate nel motorsport continueranno a sostenere customer racing e lo sviluppo dei modelli sportivi dei marchi del gruppo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Taglio netto, ma non totale per le attività sportive di Stellantis. Il gruppo guidato da Antonio Filosa ha annunciato una revisione del proprio impegno nel motorsport, con l'obiettivo di concentrare risorse e investimenti sullo sviluppo di vetture ad alte prestazioni, lasciando comunque attive le iniziative sportive legate al customer racing. La decisione - definita "coerente con il piano strategico FaSTLAne 2030" con 50 lanci e aggiornamenti nel giro di 5 anni - comporta la chiusura delle attività ufficiali nei Campionati del Mondo FIA. La partecipazione al Campionato del Mondo Endurance (WEC) terminerà entro la fine del 2026, seguita dalla Formula E, che si chiuderà nell'estate del 2027 al termine della Stagione 13.

Nessun impatto occupazionale Sul fronte occupazionale - in un settore che secondo stime coinvolge nel gruppo circa 200 dipendenti diretti - la decisione non comporta tagli. Le persone coinvolte saranno mantenute all'interno dell'azienda e ricollocate. Il gruppo spiega che lavorerà "insieme a loro per individuare opportunità interne nel customer racing, nello sviluppo di vetture ad alte prestazioni e in altre attività fondamentali per l'attuazione del piano FaSTLAne 2030".

L'eredità delle competizioni Secondo Stellantis, la conclusione dei programmi lascia comunque in eredità un importante patrimonio di competenze. "Stellantis Motorsport sfrutterà le proprie competenze ingegneristiche e l'esperienza maturata nelle competizioni per rafforzare ulteriormente le attività sportive nel customer racing, ambito in cui l'Azienda occupa una posizione di rilievo nelle vendite di vetture da rally per i clienti grazie alla propria offerta multimarca". Leggi prima Stellantis, possibili stop a Mirafiori e Pomigliano per componenti