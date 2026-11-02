Stellantis, possibili stop a Mirafiori e Pomigliano per componenti

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Stellantis, possibili stop a Mirafiori e Pomigliano per mancanza di componenti

Economia
©Ansa

La carenza di un componente per la centralina del motore N3 Gse sta rallentando la produzione di alcuni modelli Fiat, con effetti sui volumi di vendita del marchio. Tra i veicoli più colpiti c'è la Fiat Pandina, leader del mercato italiano nei primi nove mesi dell'anno

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Stellantis segnala importanti rallentamenti produttivi per alcuni modelli Fiat a causa della ridotta disponibilità di un componente destinato alla centralina del motore N3 Gse. Le criticità hanno inciso sui volumi e sulla quota di mercato del marchio Fiat a ottobre e sul cumulato dell'anno.  Particolarmente coinvolta la Fiat Pandina, "modello che ha conquistato la leadership delle vendite in Italia nei primi nove mesi dell'anno".

Effetti anche su Pomigliano e Mirafiori

"Stellantis e Fiat - spiega l'azienda - stanno lavorando con la massima priorità per individuare soluzioni alternative e ripristinare progressivamente la normale operatività. Le attuali criticità potranno tuttavia continuare a produrre effetti durante i mesi di novembre e dicembre, interessando in particolare Pomigliano d'Arco e Mirafiori, anche in relazione alla produzione della Fiat 500. La riduzione temporanea dei volumi di produzione potrà avere effetti anche su alcuni stabilimenti italiani del Gruppo impegnati nella produzione di componenti per motori, dove potrebbero rendersi necessarie temporanee sospensioni delle attività". 

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