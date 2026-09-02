I timori dei sindacati

Secondo la Fiom, la causa reale dei fermi non sarebbe l'approvvigionamento dei motori ma le vendite inferiori alle attese, sovrastimate fin dall'inizio. "Dal rientro dopo 4 settimane di ferie forzate, la piena produzione è durata solo una settimana", commentano Edi Lazzi, segretario della Fiom di Torino e Gianni Mannori, responsabile della Fiom di Mirafiori. "Lo abbiamo detto prima delle ferie che purtroppo i problemi produttivi non sarebbero stati risolti al ritorno in fabbrica - aggiungono Lazzi e Mannori - e ci tocca constatare che, dopo appena una settimana, siamo già di fronte a fermi produttivi importanti. Sicuramente non è un buon biglietto da visita per il neo ceo del marchio Fiat, Belloni. Le questioni sul tavolo sono ormai chiare a tutti ed è solo questione di scelte industriali e produttive, che né Filosa né la proprietà rappresentata dagli Elkann hanno fatto, portare a Mirafiori un nuovo modello da produrre nell'immediato e l'investimento per una nuova linea di produzione nel prossimo futuro. È fin troppo evidente che la causa dei fermi produttivi non è l'approvvigionamento motori, ma le basse vendite sul mercato che sono state sovrastimate fin dall'inizio. Ancora una volta chiediamo che le istituzioni, a partire da quelle locali, intervengano per evitare il tracollo dell'intero comparto automotive piemontese"