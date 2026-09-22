Carburanti, prezzo diesel e benzina: nuovo record per il gasolio

Oggi il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,156 euro a litro per la benzina e 2,340 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,248 euro a litro per la benzina e 2,422 euro per il gasolio

Continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali del petrolio dopo i segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 22 settembre, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale è di 2,156 euro al litro per la benzina e di 2,340 euro per il gasolio, secondo i dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri erano rispettivamente a 2,155 e 2,335 euro al litro.

