Carburanti, prezzo diesel e benzina: nuovo record per il gasolio

Oggi il prezzo medio in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,156 euro a litro per la benzina e 2,340 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,248 euro a litro per la benzina e 2,422 euro per il gasolio
Continuano a salire i prezzi dei carburanti alla pompa, nonostante il calo delle quotazioni internazionali del petrolio dopo i segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran. Oggi, 22 settembre, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nazionale è di 2,156 euro al litro per la benzina e di 2,340 euro per il gasolio, secondo i dati dell’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri erano rispettivamente a 2,155 e 2,335 euro al litro.
I prezzi di benzina e gasolio
Sulla rete autostradale, invece, la benzina in modalità self service costa in media 2,248 euro al litro, contro i 2,245 di ieri, mentre il gasolio sale a 2,422 euro, rispetto ai 2,414 di ieri. Secondo Staffetta Quotidiana, sulla rete stradale nazionale il prezzo medio del Gpl resta invariato a 0,748 euro al litro, mentre quello del metano sale a 1,880 euro al chilo. In autostrada il Gpl resta stabile a 0,885 euro al litro, mentre il metano scende a 1,795 euro al chilo. Staffetta Quotidiana sottolinea inoltre che prosegue la serie dei record storici per il prezzo del gasolio alla pompa. Con il nuovo aumento dell’accisa in programma sabato prossimo, si rischia di superare quota 2,4 euro.
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