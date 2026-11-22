Appello di Assoutenti al governo per la proroga del provvedimento: "Il nostro auspicio è che si prosegua su questa strada, mantenendo fino a fine anno il taglio in modo da sostenere la spesa delle famiglie in occasione degli spostamenti di Natale e Capodanno, quando aumentano i consumi di carburante sulla rete"

Sarà domani l'ultimo giorno per il taglio delle accise sul gasolio da 4,88 centesimi di euro. Lo ricorda Assoutenti, che chiede al governo di prorogare la misura fiscale. Con decreto del 9 novembre scorso l'esecutivo ha utilizzato il meccanismo delle accise mobili per introdurre uno sconto sul gasolio da quattro centesimi di euro (4,88 centesimi considerata anche l'Iva) dal 10 al 23 novembre. Taglio che quindi, in assenza di proroghe, terminerà domani, portando un pieno di diesel a costare 2,44 euro in più agli automobilisti.

L'appello di Assoutenti al governo

"Il nostro auspicio è che il governo prosegua su questa strada, mantenendo fino a fine anno il taglio delle accise sul gasolio, in modo da sostenere la spesa delle famiglie in occasione degli spostamenti di Natale e Capodanno, quando cioè aumentano i consumi di carburante sulla rete", afferma il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. "Il lento ribasso dei listini alla pompa registrato negli ultimi giorni, infatti, non è sufficiente, e il governo deve fare la sua parte sfruttando il maggior gettito Iva per ridurre i prezzi ai distributori".