Dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho l'83esima edizione dell’esposizione internazionale delle due ruote. Per la prima volta da quando EICMA si svolge in questa location la manifestazione raggiunge i dieci padiglioni. Oltre 300mila metri quadrati complessivi, 754 espositori e 2.120 brand da 52 Paesi. Le prime due giornate riservate a stampa e operatori

L’esperienza continuerà nella MotoGP™ Gaming Arena, dove il pubblico potrà salire su simulatori con moto vere e mettersi alla prova con il videogioco MotoGP™26 sui circuiti del Mugello e di Misano.

Tra queste, la AJS Porcupine, modello con cui Leslie Graham conquistò nel 1949 il primo titolo mondiale della classe 500, la Moto Guzzi 8 cilindri, una delle realizzazioni tecniche più sorprendenti della storia delle corse, e le MV Agusta legate a Giacomo Agostini e Phil Read. Il viaggio proseguirà con la Suzuki XR40 di Franco Uncini, la Honda NSR di Mick Doohan e la Suzuki RGV di Kevin Schwantz. A rappresentare l’era MotoGP™ saranno, tra le altre, la Ducati Desmosedici GP8 di Casey Stoner, le Yamaha YZF-M1 di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo e la Honda RC213V di Marc Márquez.

Su circa 1.400 metri quadrati, Speed Legends ripercorrerà l’evoluzione della classe regina attraverso più di 30 motociclette, le imprese dei piloti e le innovazioni tecniche che ne hanno segnato le diverse epoche. Le prime moto svelate anticipano un percorso tra alcune delle macchine più affascinanti e rappresentative del motociclismo da competizione.

Per la prima volta da quando EICMA si svolge nel quartiere di Fiera Milano a Rho, l’esposizione occupa dieci padiglioni, uno in più rispetto all'edizione 2025. Un po' di numeri: oltre 300mila metri quadrati complessivi tra superficie espositiva e aree esterne, 754 espositori e 2.120 brand provenienti da 52 Paesi. Il 74% dei brand presenti rappresenta l’estero. Accanto alle presenze storicamente più consolidate, entrano nella manifestazione aziende provenienti da Paesi come Bahamas, Cambogia, Cipro, Egitto e Finlandia. Circa il 30% degli espositori diretti è costituito da aziende che tornano a EICMA o partecipano per la prima volta.

Si apre oggi 3 novembre a Milano l'83esima edizione di EICMA, l’esposizione internazionale delle due ruote, in programma fino all’8 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, con le giornate di martedì 3 e mercoledì 4 riservate a stampa e operatori del settore.

Torna al Padiglione 18 anche nel 2026 lo spazio dedicato a start-up e innovazione, realizzato con il sostegno di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’area offrirà alle giovani realtà imprenditoriali del settore una vetrina internazionale e al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino tecnologie, servizi e soluzioni che guardano al futuro della mobilità.

Torna per il secondo anno anche EICMA Adventouring, lo spazio all’interno del Padiglione 22 dedicato al mototurismo d’avventura e agli organizzatori degli eventi del Trofeo EICMA Adventure Series FMI, il progetto nato dalla collaborazione tra EICMA e Federazione Motociclistica Italiana. L’iniziativa punta a promuovere e sviluppare un modo di viaggiare in moto capace di coniugare avventura e scoperta del territorio, valorizzando il patrimonio culturale, ambientale e storico della Penisola attraverso itinerari ed esperienze su due ruote.

Torna nel 2026 Y.U.M. – Your Urban Mobility, l’area test ride di EICMA dedicata alle soluzioni per la mobilità urbana. Negli oltre 8.000 metri quadrati dedicati all’iniziativa, il pubblico potrà salire in sella e testare direttamente scooter e veicoli pensati per gli spostamenti urbani, elettrici ed endotermici, messi a disposizione dalle Case presenti. Dieci gli espositori coinvolti e più di 40 i veicoli disponibili in prova.

MotoLive farà da palcoscenico anche alle competizioni più attese, a partire dalle gare dedicate alle bicilindriche, che vedranno al via 20 case costruttrici con alcuni dei modelli protagonisti del mercato. Nel fine settimana spazio poi alla Champions Charity Race Legend. Alcuni dei nomi più importanti della storia del motociclismo torneranno a indossare casco e tuta per affrontarsi nell’ormai consolidato e spettacolare format dei duelli a inseguimento.

Non mancheranno le spettacolari evoluzioni del Freestyle Motocross e del Trial Acrobatico, insieme all’opportunità di vedere da vicino alcuni dei protagonisti delle più importanti discipline offroad. Special guest dell’Edizione 2026 sarà il plurititolato campione di Trial Toni Bou.

Torna anche MotoLive, l’arena racing di EICMA. Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle competizioni in calendario e lasciarsi coinvolgere da un programma che affianca allo spettacolo sportivo show, musica, test ride gratuiti, food e intrattenimento, con ospiti e talent sul grande palco centrale e la musica di Radio Deejay.

Anche la Dakar torna protagonista a EICMA. Dopo l’importante collaborazione che nel 2025 aveva dato vita a Desert Queens, la mostra dedicata alla storia della leggendaria competizione rallistica, ASO – Amaury Sport Organisation rinnova la propria presenza nel 2026 con uno spazio dedicato all’universo Dakar nel Padiglione 22. L’area offrirà al pubblico un viaggio tra storia e presente del rally raid più celebre al mondo, con una piccola selezione di motociclette storiche e moderne legate alla Dakar. A caratterizzare ulteriormente lo spazio sarà la presenza di un container ufficiale Dakar, che accoglierà contenuti interattivi, materiali e approfondimenti pensati per avvicinare i visitatori alla competizione

Biglietti e giornate di apertura

Martedì 3 novembre, dalle 8.30 alle 18.30, l’ingresso sarà riservato alla stampa e, dalle ore 13, anche agli operatori del settore. Mercoledì 4 novembre, sempre dalle 8.30 alle 18.30, l’accesso sarà dedicato per l’intera giornata a stampa e professionisti del comparto. In entrambe le giornate non sarà consentito l’ingresso ai minori di 18 anni.

Da giovedì 5 a domenica 8 novembre EICMA aprirà invece al pubblico, dalle 9.30 alle 18.30.

I biglietti sono disponibili in prevendita esclusivamente sul sito ufficiale EICMA al prezzo di 20 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto dai 4 ai 13 anni, oltre a 1,50 euro di spese fisse di gestione. L’ingresso è gratuito da 0 a 3 anni. Alle casse fisiche i prezzi saranno rispettivamente di 25 e 12 euro.

Torna anche il biglietto pomeridiano, pensato per offrire una maggiore flessibilità di visita e favorire una migliore distribuzione dei flussi nell’arco della giornata. Disponibile in numero contingentato e valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura, sarà acquistabile online a 14 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto, oltre a 1,50 euro di spese di gestione. Alle casse fisiche i prezzi saranno invece di 19 e 10 euro.

Parcheggi e intermodalità

Dal 6 all’8 novembre saranno disponibili circa 15.000 posti auto gratuiti a servizio dei visitatori. In particolare, quasi 11.000 posti saranno messi a disposizione in 11 parcheggi di interscambio ATM, collegati alle principali linee della metropolitana milanese M1, M2, M3, M4 e M5. A questi si aggiungeranno, solo sabato e domenica, 1.350 posti gratuiti presso lo Stadio San Siro, collegato alla linea M5.

I parcheggi gratuiti possono essere prenotati contestualmente all’acquisto del biglietto EICMA e si aggiungeranno all’offerta di sosta a pagamento nelle immediate vicinanze di Fiera Milano.

Meglio in treno

Prosegue anche la collaborazione con Trenord per incentivare l’utilizzo del treno e rendere ancora più semplice raggiungere Rho Fiera Milano. Attraverso Discovera, piattaforma di travel mobility integrata con Trenord, che permette di combinare il viaggio in treno con esperienze e servizi turistici nelle destinazioni, sarà possibile accedere alle opportunità dedicate a chi sceglie il trasporto ferroviario.