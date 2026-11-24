La misura di protezione dell'industria europea fa seguito a un'indagine che ha evidenziato un significativo aumento delle importazioni di veicoli ibridi nell'Ue a partire dal 2023
La Commissione europea ha imposto quote di importazione ai veicoli ibridi a partire dal 1° dicembre. La misura di protezione dell'industria europea fa seguito a un'indagine che ha evidenziato un significativo aumento delle importazioni di veicoli ibridi nell'Ue a partire dal 2023.
Moderare l'export cinese in Europa
Secondo quanto rende noto la Commissione in un comunicato stampa le misure attuano l'intesa raggiunta nelle consultazioni Ue-Cina in materia di commercio e investimenti, tenutosi il 9 ottobre 2026. L'obiettivo è quello di moderare le esportazioni cinesi di veicoli ibridi verso l'Ue, anche se si applicheranno a tutte le importazioni di veicoli ibridi, indipendentemente dalla loro origine.
Bruxelles impone così una restrizione quantitativa sotto forma di quote di importazione per paese esportatore, fissando una quantità massima di veicoli ibridi che possono essere importati nell'Unione per tutta la durata delle misure di salvaguardia provvisorie. Le importazioni al di fuori di tali quote non sono consentite.
I motivi della scelta
La decisione si pone a tutela dell'industria europea che sta perdendo quote di mercato, mettendo a rischio la redditività a lungo termine delle loro attività nel settore degli ibridi, nonostante la crescita del mercato. "E' emerso che la minaccia di gravi danni per l'industria europea e' imminente e richiede l'adozione di misure di salvaguardia a tutela dei produttori dell'Ue" scrive l'esecutivo europeo.
Il metodo di assegnazione delle quote
Le quote di importazione saranno assegnate in due modi: a specifici paesi con un interesse sostanziale nella fornitura di veicoli ibridi per il trasporto passeggeri al mercato Ue ("quote specifiche per paese") e a tutti gli altri paesi di origine ("quota residuale"). Le quote specifiche per paese sono state fissate al livello delle importazioni registrate dal rispettivo paese nel 2025, con un incremento di poco superiore al 15%. Ai paesi con una quota superiore al 2% delle importazioni Ue nel 2025 è stata assegnata una quota specifica. Una quota residuale è stata assegnata a tutti gli altri paesi di origine.
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