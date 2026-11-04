Quali sono le auto cinesi più amate dagli italiani? Ecco le più vendute nel 2026
Ce n'è solo una nella classifica delle top 10 più vendute in Italia, ma i marchi cinesi stanno scalando le classifiche delle immatricolazioni nel nostro Paese. Elettriche? Non solo, anzi sono in minoranza. Vediamo quali sono le vetture di aziende cinesi che hanno piazzato più unità sul mercato italiano nei primi 10 mesi del 2026
- MG ZS è l'auto cinese più apprezzata dagli italiani, e la decima in assoluto auto più venduta in Italia con 25.178 immatricolazioni dal gennaion a ottobre 2026
- La seconda auto cinese più venduta in Italia è la Leapmotor T03: 23.640 le unità vendute
- Sul podio entra BYD con le 17.669 ATTO 2 DM-I piazzate sul mercato da gennaio a ottobre 2026 in Italia. ATTO 2 è la 23esima auto più venduta in assoluto
- Subito dietro un'altra BYD, la SEAL U DM-I: con 14.908 vetture immatricolate è la quarta "cinese" più apprezzata in Italia e la 26esima in assoluto
- 13.766 italiani hanno invece scelto Omoda 5, quinta in classifica e 29esima auto più comprata in assoluto
- MG3 si piazza al sesto posto con 13.552 unità vendute, 30esima auto più venduta in assoluto in Italia nel 2026
- C'è anche Jaecoo 7 in classifica, con una quota di 8.950 immatricolazioni