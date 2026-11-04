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Quali sono le auto cinesi più amate dagli italiani? Ecco le più vendute nel 2026

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Ce n'è solo una nella classifica delle top 10 più vendute in Italia, ma i marchi cinesi stanno scalando le classifiche delle immatricolazioni nel nostro Paese. Elettriche? Non solo, anzi sono in minoranza. Vediamo quali sono le vetture di aziende cinesi che hanno piazzato più unità sul mercato italiano nei primi 10 mesi del 2026

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