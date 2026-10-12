Salone dell'Auto di Parigi, torna la Renault E-Space Concept ma in versione elettrica
Ritorno alle origini per Renault che al Salone dell’Auto di Parigi ha presentato la E-Space Concept, un prototipo che mostra una visione di design in chiave elettrica dell’iconico modello della Losanga nel 1984.
A cura di Gianluca Sepe
- La nuova Renault E-Space Concept ha una lunghezza di 4,70 metri e poggia su cerchi da 23’’. L’altezza misura invece 1,67 metri mentre la larghezza è di 2,02 metri. I richiami al passato sono tanti, a partire dal profilo “da TGV”.
- L’abitacolo è molto luminoso, con uno spazio pensato come un salotto viaggiante. Le portiere si aprono in controvento, con sei sedili singoli che sono montati direttamente sul pianale, possono assumere diverse configurazioni (quelli della seconda fila possono ruotare di 180 gradi) sottolineando la versatilità del modello al quale si ispira.
- I passeggeri della seconda fila possono anche sfruttare display da 12,3’’ sugli schienali, con tavolini in stile aereo. La consolle centrale ospita un frigorifero e un joypad per divertirsi con videogiochi.
- Gli interni ospitano anche il nuovo OpenR Panorama, la nuova plancia digitale della Losanga che debutterà in futuro sulle nuove Scenic e Rafael. Questa nuova tecnologia sfrutta due pannelli flessibili e tattili in grado di ruotare attorno alla base tubolare dove poggia il volante. E a proposito di sterzo, è uno steer-by-wire.
- Innovativi anche i materiali utilizzati, con lana, paglia lavorata e diverse finiture in materiali ecosostenibili e biologici. I colori richiamano poi l’iconico rosso degli anni Ottanta, tratto distintivo delle Renault dell’epoca.