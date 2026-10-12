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Salone dell'Auto di Parigi, torna la Renault E-Space Concept ma in versione elettrica

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Ritorno alle origini per Renault che al Salone dell’Auto di Parigi ha presentato la E-Space Concept, un prototipo che mostra una visione di design in chiave elettrica dell’iconico modello della Losanga nel 1984. 

A cura di Gianluca Sepe

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