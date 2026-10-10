Nuova Volkswagen ID.Tiguan, 100% elettrica: autonomia e motori. FOTO

Arriva la versione elettrica del suv della csa di Wolfsburg. Propulsori elettrici con potenza fino a 220 kW (299 CV) per autonomie fino a 600 km. Sul mercato nel 2027
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- Volkswagen presenta la nuova ID. Tiguan: dal 2027 sarà così disponibile un'altra variante della Tiguan, questa volta elettrica. E' l'erede di ID.4 e ID.5
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- La nuova ID. Tiguan arriverà sul mercato con un'ampia gamma di motorizzazioni. Di serie il SUV è dotato di trazione posteriore; a richiesta sarà disponibile la trazione integrale elettrica 4MOTION. Il range di potenza è compreso tra 140 kW e 220 kW, mentre la capacità della batteria va da 58 kWh a 77 kWh.
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- Nuovo display panoramico, con il co-driver display da 12 pollici, con materiali premium. I comandi della nuova ID. Tiguan sono intuitivi. All'interno disponibili le funzioni di massaggio e ventilazione dei sedili e il sound system Harman Kardon da 480 watt assicurano un comfort elevato e una guida rilassata
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- La stima attuale di autonomia per le versioni da 58 kWh è di 450 km. Il valore corrispondente con la batteria da 77 kWh arriva fino a 600 km. La versione a trazione integrale è in grado di percorrere fino a 560 km.
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- La versione base da 140 kW dell'ID. Tiguan accelera da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 160 km/h. Nella versione da 210 kW, il SUV completa l'accelerazione in 6,6 secondi3. Ancora più veloce è il modello 4MOTION da 220 kW, che impiega solo 6,3 secondi per superare i 100 km/h da fermo. Le due versioni di trazione più potenti sono autolimitate a 180 km/h.
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- La trazione di serie delle varianti di equipaggiamento Trend, Life e Style è dotata di una batteria ad alto voltaggio con una capacità di 58 kWh (netti); a questa è abbinato un motore elettrico da 140 kW (190 CV). Al di sopra la versione a trazione posteriore con batteria da 77 kWh (netti) e 210 kW (286 CV). La variante più potente sarà l'ID. Tiguan 4MOTION nelle versioni Life, Style e R-Line con batteria da 77 kWh (netti) e una potenza di 220 kW (299 CV). Tutte e tre le varianti si ricaricano in corrente alternata con potenze fino a 11 kW.
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- Elevata versatilità e spazio per l'ID. Tiguan: può ospitare cinque persone e ha anche un bagagliaio anteriore (Frunk) come vano di stivaggio supplementare. Alle colonnine di ricarica rapida DC la versione da 58 kWh raggiunge una potenza di ricarica fino a 105 kW, mentre le versioni da 77 kWh arrivano a 165 kW. Alla massima potenza di ricarica DC, la batteria da 58 kWh si ricarica dal 10 all'80% in circa 26 minuti, mentre la batteria da 77 kWh impiega circa 29 minuti
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- Disponibile anche la versione R-Line, con i cerchi in lega leggera da 20 pollici, le applicazioni nere lucide sul frontale e i gusci degli specchietti nel colore a contrasto R-Line Nightchrome e il simbolo R sotto i retrovisori esterni.
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- Su richiesta la strumentazione riprende il look di una Golf IV; per l'infotainment è disponibile a scelta la grafica di Golf I, Golf II Country, Golf IV, Tiguan I, Race Touareg o Maggiolino