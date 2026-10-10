Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Motori
Arrow-link
Arrow-link

Nuova Volkswagen ID.Tiguan, 100% elettrica: autonomia e motori. FOTO

Auto fotogallery
9 foto

Arriva la versione elettrica del suv della csa di Wolfsburg. Propulsori elettrici con potenza fino a 220 kW (299 CV) per autonomie fino a 600 km. Sul mercato nel 2027

Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

ULTIME FOTOGALLERY

Terremoto 7.6 a Panama, almeno 27 feriti e 300 evacuati

Mondo

Il sisma ha colpito la parte sud-occidentale del Paese. Crollate numerose abitazioni. Nessuna...

14 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. Fra i principali il Premio Noble per la...

16 foto

Pranzo in vigna, pausa bucolica nelle campagne di Roma

Lifestyle

Staccare dal caos metropolitano della Capitale e immergersi nella tradizione enogastronomica dei...

20 foto

Futuro Nazionale, cosa votavano in passato gli elettori di Vannacci

Politica

La legge elettorale è stata promulgata dal presidente della Repubblica, ma adesso c’è il rischio...

5 foto

Maltempo, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO

Cronaca

Continua la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026. Da Nord a Sud, molti i territori...

19 foto

Video Motori

    Motori: articoli correlati

    Scuter, il primo robo-motociclo a guida autonoma made in Italy

    Nicola Paolella

    Genesis GV60 Magma, la prova del suv elettrico ad alte prestazioni

    Gianluca Sepe

    Ferrari Purosangue Handling Speciale, il test drive

    Gianluca Sepe