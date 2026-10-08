I 25 anni di MINI in Italia. Storia e futuro di un'auto da leggenda

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I 25 anni di MINI in Italia. Passato, presente e futuro dell’auto diventata leggenda

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Ci sono automobili che occupano uno spazio e ce ne sono altre che si prendono un posto nella memoria, restano legate a una strada, a una canzone, a una città, a un momento preciso della vita. MINI è una di quelle.

A cura di Nicola Paolella

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