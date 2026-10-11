Nella classifica dei guasti più comuni, l’indagine rileva che circa 580mila automobilisti italiani si sono dovuti fermare semplicemente perché non hanno prestato attenzione ai livelli di carburante oppure perché la spia che indica la riserva di benzina rimanente non si è accesa.

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