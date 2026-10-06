Riforma assicurazione Rc Auto, le novità nel ddl concorrenza

L’approvazione del provvedimento, dunque, non cambierà immediatamente le regole per gli automobilisti: sarà l’avvio del conto alla rovescia per la successiva definizione della riforma. La stretta sui tempi assume particolare rilevanza anche perché Ivass e Antitrust hanno avviato nei mesi scorsi un’indagine conoscitiva sul mercato dell’Rc Auto, con l’obiettivo di individuare le criticità del sistema e possibili correttivi. Un lavoro che normalmente richiederebbe diversi mesi, dovendo coinvolgere compagnie, consumatori, intermediari e operatori della riparazione, ma che ora dovrà procedere in un quadro temporale più ristretto.

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