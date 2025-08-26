Neopatentati: le regole, gli obblighi e i limiti da rispettare nei primi 3 anni di guidaMotori
Introduzione
Tutte le persone che hanno preso la patente di guida da meno di tre anni devono fare attenzione a diverse regole aggiuntive, che spaziano dai limiti di velocità alle punizioni previste per le infrazioni.
Il nuovo Codice della strada, introdotto nei mesi scorsi, ha modificato alcuni aspetti. Altri invece sono rimasti uguali a prima. Ecco a cosa serve prestare attenzione.
Quello che devi sapere
Chi sono i neopatentati
Il Codice della strada stabilisce che è neopatentato colui che consegue un nuova patente italiana o che ne consegue una nuova rilasciata in seguito alla revoca della precedente. Sono inoltre considerati neopatentati anche gli stranieri che hanno convertito la loro patente estera e i militari che hanno convertito la loro patente militare. Si smette di essere neopatentati dopo tre anni dal conseguimento del documento.
Per approfondire: Cani in auto, regole per trasporto di animali domestici: cosa dice il Codice della Strada
I limiti alla potenza delle auto
Il nuovo Codice della Strada, in vigore da dicembre 2024, introduce alcune modifiche sulla guida delle auto "potenti" per i neopatentati (ma solo per coloro che prendono la patente dopo l'ok alla legge). Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kW/t e autovetture con potenza massima di 105 kW. Il limite si è alzato: il precedente Codice prevedeva il limite a 55 kW/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw/h per le autovetture. Il tempo necessario per guidare senza limitazioni passa da uno a tre anni. La nuova norma ha anche previsto corsi nelle scuole, con punti aggiuntivi sulla patente
Per approfondire: Patenti moto, quali sono, a che età si prendono e cosa si può guidare
I veicoli per il trasporto fino a otto posti
Viene anche inserito un ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW, cioè 142 Cv, per tutti quei veicoli destinati al trasporto di persone con al massimo 8 posti oltre a quello del conducente (categoria M1). La regola vale anche per quei veicoli elettrici o plug in
I limiti di velocità
Per i primi tre anni dal conseguimento della patente A2, A, B1 e B i neopatentati non possono oltrepassare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane
Le sanzioni
I neopatentati alla guida che superano i limiti di potenza, oppure che non rispettano i limiti di velocità, rischiano una multa che parte da un minimo di 165 euro e arriva a un massimo di 660 euro. È inoltre prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, dai due agli otto mesi
La decurtazione punti è raddoppiata
Per i primi tre anni, i neopatentati che commettono un’infrazione al Codice della strada punita con la perdita di punti avrà una decurtazione raddoppiata. Quindi: in caso di sorpasso in curva perderà 20 punti, non 10. In questo caso dovrà perciò ripetere gli esami, perché avrà perso tutti i punti a sua disposizione
Al massimo 15 punti (ma in certi casi, tutti)
Se vengono accertate più infrazioni nello stesso momento possono essere tolti al massimo 15 punti. Però, se in queste infrazioni una comporta la sospensione o la revoca della patente, saranno tolti tutti i punti, senza limiti
Non c'è l'accredito automatico di due punti
Chi è ancora neopatentato non può contare sull’accredito automatico di due punti previsto per chi ne ha almeno 20 e non ha commesso violazioni che comportino la decurtazione di quelli già esistenti. Per i primi tre anni è stabilito infatti un bonus di 1 punto all’anno: a partire dal quarto invece si entra nel regime normale
La sospensione dei punti è più ampia
Com’è intuibile, le norme sono più severe anche nel caso della sospensione della patente. Alla prima violazione il periodo in cui il documento è sospeso aumenta di un terzo; a partire dalla seconda cresce della metà. Però attenzione: in caso di violazione (commessa sempre nei primi tre anni) punita con la sospensione della patente per un periodo superiore ai tre mesi, le estensioni appena citate vengono applicate anche per i primi cinque anni di patente
Il limite agli alcolici
I neopatentati hanno il divieto di bere alcolici quando si mettono alla guida. Non c’è una soglia minima: il tasso alcolemico deve essere pari a zero. Chi non rispetta questa regola è soggetto a multe, variabili a seconda della gravità. Un tasso alcolemico fra 0 g/l e 0,5 g/l, per esempio, è punito con una multa da 164 a 664 euro (per un valore di 0,1 g/l) e con una multa da 328 a 1.326 euro e una decurtazione 10 punti patente
L'assicurazione
Non ci sono invece leggi specifiche per l’assicurazione auto di chi ha appena preso la patente. Le polizze previste per i neopatentati però sono molto costose, per via della loro scarsa esperienza alla guida: in genere è stipulato un contratto Rca con classe di merito iniziale di 14, cioè una fra le più alte. I siti di settore però consigliano alcune vie per cercare di risparmiare. Fra queste, la prima è sfruttare la classe di merito universale di un familiare convivente, facendo uso della cosiddetta Legge Bersani. Oppure, è possibile optare per RC Auto familiare. O ancora, si può intestare l'auto a un genitore con la formula della guida libera
Per approfondire: Auto, in Italia veicoli sempre più vecchi: età media di 12 anni e due mesi. I dati