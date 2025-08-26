Non ci sono invece leggi specifiche per l’assicurazione auto di chi ha appena preso la patente. Le polizze previste per i neopatentati però sono molto costose, per via della loro scarsa esperienza alla guida: in genere è stipulato un contratto Rca con classe di merito iniziale di 14, cioè una fra le più alte. I siti di settore però consigliano alcune vie per cercare di risparmiare. Fra queste, la prima è sfruttare la classe di merito universale di un familiare convivente, facendo uso della cosiddetta Legge Bersani. Oppure, è possibile optare per RC Auto familiare. O ancora, si può intestare l'auto a un genitore con la formula della guida libera

