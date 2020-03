In questi giorni, a causa del diffondersi del coronavirus, in molti Paesi nel mondo si sta verificando la corsa ai supermercati, già vista nelle scorse settimane in Cina e in Italia. Tuttavia in molti casi sono azioni non necessarie, ad esempio nel nostro Paese, dove uscire a fare la spesa è uno dei motivi considerati necessari per uscire di casa (Nella foto uno scaffale di un supermercato di Londra)