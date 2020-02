Turchia, rifugiati siriani avanzano verso l'Unione europea dopo l'attacco a Idlib. FOTO

"Se non si farà nulla il rischio di un'escalation del conflitto in Siria aumenta di ora in ora”, è l'allarme lanciato dal portavoce dell’Onu Stephane Dujarric. Lo stesso Dujarric ha detto che il segretario generale Antonio Guterres "ribadisce la sua richiesta di un immediato cessate il fuoco ed esprime particolare preoccupazione per il rischio per i civili con un'escalation delle azioni militari"