L’Onu chiede “un immediato cessate il fuoco”. Stati Uniti e Nato intimano alla Siria e alla Russia di “fermare l’offensiva” contro la Turchia. Si susseguono gli appelli dopo la morte di oltre 30 militari turchi nella provincia di Idlib in un raid aereo che Ankara, che ha sferrato una controffensiva, attribuisce all'esercito di Bashar al Assad (FOTOSTORIA DEL DRAMMA SIRIANO).

L’allarme dell’Onu

"Se non si farà nulla il rischio di un'escalation del conflitto in Siria aumenta di ora in ora”, è l'allarme lanciato dal portavoce dell’Onu Stephane Dujarric. Lo stesso Dujarric ha detto che il segretario generale Antonio Guterres "ribadisce la sua richiesta di un immediato cessate il fuoco ed esprime particolare preoccupazione per il rischio per i civili con un'escalation delle azioni militari". Inoltre, torna a sottolineare che "non esiste una soluzione militare al conflitto in Siria, l'unica soluzione è un processo politico facilitato dalle Nazioni Unite”.

La condanna della Nato

In precedenza, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha condannato gli "attacchi aerei indiscriminati da parte del regime siriano e del suo alleato russo" nella provincia di Idlib, e ha chiesto la "de-escalation". Stoltenberg ha incontrato il ministro degli Esteri turco Mevlüt Cavusoglu, ha detto un portavoce della Nato, e ha invitato Damasco e Mosca a "fermare la loro offensiva", e "ha esortato tutte le parti a ridurre questa situazione pericolosa ed evitare di aggravare ulteriormente la spaventosa situazione umanitaria nella regione”.

Usa: “Noi con la Turchia, la sosterremo”

Anche gli Stati Uniti chiedono alla Siria e alla Russia di fermare "l'odiosa offensiva" contro le forze turche. "Noi siamo con il nostro alleato della Nato, la Turchia, e la sosterremo", ha affermato un portavoce del Dipartimento di stato Usa.