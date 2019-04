Nata nel 1999, la Librairie Avant-Garde è un altro esempio di riqualificazione. Ospitata all'interno di un ambiente utilizzato prima come bunker antiaereo e poi come parcheggio sotterraneo, la libreria di Nanjing (Cina) ha trasformato uno spazio freddo in uno dei punti di riferimento per la città e per tutti gli studenti della vicina università. Le croci sparse per il negozio rappresentano sia la fede dei proprietari nella propria religione, ma anche verso i libri (Credits: Gmbsfd/Virail/Press Play)