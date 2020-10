Premi Nobel: gli ultimi 15 premiati per ogni categoria

11/29 ©Getty

2008 Yoichiro Nambu (Giappone/Stati Uniti) per la scoperta del meccanismo della rottura spontanea di simmetria nella fisica subatomica, Makoto Kobayashi (Giappone), Toshihide Maskawa (Giappone, in foto) per la scoperta che predice l'esistenza di almeno tre famiglie di quark in natura; 2009 Charles K. Kao (Cina/Regno Unito) per il pionieristico progresso nella trasmissione di luce in fibre ottiche per la comunicazione, Willard S. Boyle (Canada/Stati Uniti), George E. Smith (Stati Uniti) per l'invenzione di un circuito semiconduttore per la raccolta di immagini