Assegnato a Charpentier e Doudna il Premio Nobel per la Chimica 2020

Sono state insignite del Nobel per la Chimica 2020 Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. A loro si deve lo sviluppo di un metodo di editing del genoma



Siamo giunti alla terza giornata della speciale settimana dedicata all'annuale assegnazione del premi Nobel. Mercoledì 7 ottobre è stato assegnato il premio Nobel per la Chimica 2020 ad Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. La cerimonia si è svolta a Stoccolma, in Svezia e il nome del vincitore è stato svelato intorno alle 11.45 nel corso di una conferenza stampa. Stiamo parlando di uno dei premi più prestigiosi e storici che vengono assegnati ogni anno fin dal 1901, in questo caso nel campo delle scienze.

A Charpentier e Doudna il Nobel per la Chimica 2020 approfondimento A Penrose, Genzel e Ghez il Premio Nobel per la Fisica 2020 Il Premio Nobel per la Chimica di quest'anno è andato a due scienziate: Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. La motivazione, si legge, è "lo sviluppo di un metodo di editing del genoma". Emmanuelle Charpentier è nata nel 1968 in Francia ed è direttrice dell’unità per la Scienza dei Patogeni dell’istituto Max Planck di Berlino. Jennifer A. Doudna, della University of California, Berkeley, nel 1964 a Washington. Insieme, si legge nel comunicato, “hanno scoperto uno degli strumenti più affilati della tecnologia genetica: le forbici genetiche CRISPR/Cas9. Utilizzandole, i ricercatori possono cambiare il Dna di animali, piante e microrganismi con estrema precisione. Questa tecnologia ha avuto un impatto rivoluzionario sulle scienze della vita, sta contribuendo alla scoperta nuove terapie contro il cancro e può realizzare il sogno di curare le malattie ereditarie”.