A Penrose, Genzel e Ghez il Premio Nobel per la Fisica 2020

Seconda giornata della settimana dei Nobel 2020. All'indomani dell'annuncio dei vincitori del Nobel per la Medicina 2020, assegnato a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, premiati per la scoperta del virus dell'epatite C, oggi è la volta del Nobel per la Fisica.

La Royal Swedish Academy of Sciences ha deciso di assegnare l’ambito riconoscimento congiuntamente a Roger Penrose e a Reinhard Genzel e Andrea Ghez, per le loro scoperte “su uno dei più oscuri misteri dell’Universo”. L’annuncio è stato trasmesso online dalla Fondazione Nobel.